В барнаульском водоканале готовят объекты к зиме
Мероприятия направлены на развитие инфраструктуры и повышение экологичности сетей
23 сентября 2024, 13:00, ИА Амител
В барнаульском водоканале продолжают готовиться к зимнему сезону и активно работают над улучшением инфраструктуры. На эти цели предприятие выделило более 531 млн рублей.
Специалисты проводят ремонтные работы на сетях и объектах в течение всего года, однако основные стараются успеть сделать за весенний и летний периоды.
В этом году сотрудники компании:
- переложили/построили 7,7 км сетей водопровода и 1,1 км канализации;
- заменили 50 пожарных гидрантов и 174 единицы запорной арматуры, включая арматуру большого диаметра;
- отремонтировали 284 водопроводных и 292 канализационных колодца;
- после проведения земляных работ восстановили 10 122 м² газонов и 17 234 м² асфальта.
"За весенне-летний период мы провели профилактику на коммунальных сетях, заменили почти 10 км крупных водопроводных и канализационных сетей. В сентябре-октябре завершим ремонт кровель на площадных объектах", – сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.
По его словам, сейчас компания реализует несколько значимых проектов, цель которых – развитие инфраструктуры и повышение экологической безопасности объектов. Эти инициативы позволят обеспечить бесперебойную работу водопровода и канализации зимой.
22:00:49 23-09-2024
И опять вонючий реагент засыпали в водопровод... Осенью-то с чем это связано?
00:14:12 24-09-2024
почему пол-города перерыто и ничего далее не делается?! на Телефонной работы с середины июля стоят , всё брошено