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В барнаульском водоканале готовят объекты к зиме

Мероприятия направлены на развитие инфраструктуры и повышение экологичности сетей

23 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Сотрудники водоканала за работой / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Сотрудники водоканала за работой / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В барнаульском водоканале продолжают готовиться к зимнему сезону и активно работают над улучшением инфраструктуры. На эти цели предприятие выделило более 531 млн рублей.

Специалисты проводят ремонтные работы на сетях и объектах в течение всего года, однако основные стараются успеть сделать за весенний и летний периоды.

В этом году сотрудники компании:

  • переложили/построили 7,7 км сетей водопровода и 1,1 км канализации;
  • заменили 50 пожарных гидрантов и 174 единицы запорной арматуры, включая арматуру большого диаметра;
  • отремонтировали 284 водопроводных и 292 канализационных колодца;
  • после проведения земляных работ восстановили 10 122 м² газонов и 17 234 м² асфальта.

"За весенне-летний период мы провели профилактику на коммунальных сетях, заменили почти 10 км крупных водопроводных и канализационных сетей. В сентябре-октябре завершим ремонт кровель на площадных объектах", – сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

По его словам, сейчас компания реализует несколько значимых проектов, цель которых – развитие инфраструктуры и повышение экологической безопасности объектов. Эти инициативы позволят обеспечить бесперебойную работу водопровода и канализации зимой.

ЖКХ водоканал

Комментарии 2

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Гость

22:00:49 23-09-2024

И опять вонючий реагент засыпали в водопровод... Осенью-то с чем это связано?

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Гость

00:14:12 24-09-2024

почему пол-города перерыто и ничего далее не делается?! на Телефонной работы с середины июля стоят , всё брошено

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