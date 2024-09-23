В барнаульском водоканале готовят объекты к зиме

Мероприятия направлены на развитие инфраструктуры и повышение экологичности сетей

23 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Сотрудники водоканала за работой / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В барнаульском водоканале продолжают готовиться к зимнему сезону и активно работают над улучшением инфраструктуры. На эти цели предприятие выделило более 531 млн рублей.

Специалисты проводят ремонтные работы на сетях и объектах в течение всего года, однако основные стараются успеть сделать за весенний и летний периоды.

В этом году сотрудники компании:

переложили/построили 7,7 км сетей водопровода и 1,1 км канализации;

заменили 50 пожарных гидрантов и 174 единицы запорной арматуры, включая арматуру большого диаметра;

отремонтировали 284 водопроводных и 292 канализационных колодца;

после проведения земляных работ восстановили 10 122 м² газонов и 17 234 м² асфальта.

"За весенне-летний период мы провели профилактику на коммунальных сетях, заменили почти 10 км крупных водопроводных и канализационных сетей. В сентябре-октябре завершим ремонт кровель на площадных объектах", – сказал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

По его словам, сейчас компания реализует несколько значимых проектов, цель которых – развитие инфраструктуры и повышение экологической безопасности объектов. Эти инициативы позволят обеспечить бесперебойную работу водопровода и канализации зимой.