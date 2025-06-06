В барнаульском водоканале рассказали, как не переплачивать за воду при поливе огорода

Летом в квитанцию включают полив, но этого можно избежать

06 июня 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFJyh3dr

Огород. Дачный участок / Фото: amic.ru

"Росводоканал Барнаул" напоминает жителям частного сектора, как сэкономить на оплате ресурса в жаркий сезон. В сезон люди доплачивают еще и за полив огорода. Как этого избежать – рассказываем.

Почему летом приходится платить больше?

Летом у жителей частного сектора значительно увеличивается расход воды из-за полива участка. С мая по август в квитанцию дополнительно включают оплату за полив из расчета 9 кубических метров на каждую сотку участка (за вычетом площади официально узаконенных построек).

Обычно плата за холодную воду даже с учетом водоотведения не превышает 8% от общей суммы квитанции. Но и тут можно сэкономить.

Как сэкономить?

Главный способ – установить водосчетчик. Если он есть, то сумма платежа рассчитывается из фактического объема потребления в метрах кубических, умноженного на стоимость кубометра воды по установленному регулятором тарифу.

Если счетчик отсутствует, расчет производится по среднему потреблению за последние три месяца, а в последующем – по нормативу потребления на каждого прописанного в доме человека.

"Установка прибора учета всегда оправданна, потому что норматив зачастую выше фактического потребления. Счетчик же позволяет точно определить потребляемый объем воды и помогает контролировать расход ресурса. Мы рекомендуем использовать счетчик для дома, земельного участка и надворных построек и не переплачивать за холодную воду", – отметила начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.

Кроме того, в водоканале советуют вовремя передавать показания счетчика, ежемесячно оплачивать счета, чтобы не допустить начисления пеней, проводить поверку приборов учета в установленные сроки, чтобы их не исключали из расчета, а также своевременно устранять неисправности и протечки кранов, труб и сантехнических приборов.

ООО "Барнаульский Водоканал"; ИНН 2221064060

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