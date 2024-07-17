В барнаульском водоканале рассказали, когда завершат работы на Красноармейском

Ремонт на нечетной стороне проспекта уже заканчивается

17 июля 2024, 13:30, ИА Амител

Перекрытие проспекта Красноармейского в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Росводоканал Барнаул завершил обновление труб и кожуха на нечетной стороне Красноармейского проспекта. Там уже приступили к восстановлению дороги. С 22 июля работы продолжатся на четной стороне проспекта, уточнили в пресс-службе компании.

На этом участке модернизируют канализационный коллектор. И делают это с опережением графика. Работы стартовали 1 июля. И за это время подрядные организации проложили новые канализационные трубы с нечетной стороны проспекта и под трамвайными путями на глубине до четырех метров. Это трубы из современного материала большей пропускной способности, чем старые. Собственно, для увеличения объема проходимости их и меняют. Служить новые трубы должны около 50 лет.

А еще на этом участке обновили почти 40 метров ливневой канализации, попавшей в зону строительства канализационного коллектора.

"Мы работаем в ускоренном режиме, чтобы сократить сроки ремонтных работ и неудобства для горожан, которые вызваны изменением движения автомобильного транспорта. Сейчас реконструкция коллектора идет с опережением графика на две недели. Если сохранятся благоприятные погодные условия, то к 1 августа мы завершим работы на нечетной и четной стороне Красноармейского проспекта и откроем движение", – рассказал генеральный директор ООО "Барнаульский водоканал" Андрей Полюго.

Он добавил, что с 16 по 22 июля по нечетной стороне будет восстановлено дорожное полотно. Затем перейдут на четную сторону. Ее перекроют (предварительно) с 22 июля. Реверсивное движение общественного транспорта организуют по нечетной стороне.

Реконструкция обойдется в 90 млн руб. На завершение работ барнаульский водоканал направит еще 25 млн руб.