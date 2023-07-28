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В барнаульском Ягодном установили уличные фонари

На них потратили 470 тысяч рублей

28 июля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

В барнаульском поселке Ягодном зажглись новые уличные фонари.

Как сообщили в администрации города, 13 светильников освещают участок переулка Привокзального от дома № 8 до улицы Центральной.

"Это стало возможным благодаря участию жителей в краевом проекте поддержки местных инициатив. Длина новой линии освещения более 300 метров, на установку потратили 470 тысяч рублей", – пояснили в мэрии.

Уточняется, что новая линия освещения обеспечит безопасное движение машин и пешеходов в темное время суток до ж/д станции Ядринцево.

Барнаул Благоустройство Хорошие новости

Комментарии 4

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Гость

10:44:47 28-07-2023

Отличная новость, если не знать что за окном 2023 год, так вообще вау , свечи электрические тьму разрезают

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Гость

15:21:10 28-07-2023

Гость (10:44:47 28-07-2023) Отличная новость, если не знать что за окном 2023 год, так в... А причем тут год? Не везде они нужны, фонари эти.

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Гость

11:13:47 28-07-2023

Ждём на Ядринцева!

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Гость

21:12:36 28-07-2023

Гость (11:13:47 28-07-2023) Ждём на Ядринцева!... Отдыхайте там, в переулке. По правилам русского языка "на улице", но "в переулке". Вот там и отдыхайте.

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