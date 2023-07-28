В барнаульском Ягодном установили уличные фонари
На них потратили 470 тысяч рублей
28 июля 2023, 10:20, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В барнаульском поселке Ягодном зажглись новые уличные фонари.
Как сообщили в администрации города, 13 светильников освещают участок переулка Привокзального от дома № 8 до улицы Центральной.
"Это стало возможным благодаря участию жителей в краевом проекте поддержки местных инициатив. Длина новой линии освещения более 300 метров, на установку потратили 470 тысяч рублей", – пояснили в мэрии.
Уточняется, что новая линия освещения обеспечит безопасное движение машин и пешеходов в темное время суток до ж/д станции Ядринцево.
10:44:47 28-07-2023
Отличная новость, если не знать что за окном 2023 год, так вообще вау , свечи электрические тьму разрезают
15:21:10 28-07-2023
Гость (10:44:47 28-07-2023) Отличная новость, если не знать что за окном 2023 год, так в... А причем тут год? Не везде они нужны, фонари эти.
11:13:47 28-07-2023
Ждём на Ядринцева!
21:12:36 28-07-2023
Гость (11:13:47 28-07-2023) Ждём на Ядринцева!... Отдыхайте там, в переулке. По правилам русского языка "на улице", но "в переулке". Вот там и отдыхайте.