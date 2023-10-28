В барнаульском Затоне начали строить газопровод протяженностью 33 км
Подключиться к голубому топливу сможет каждое домовладение микрорайона
28 октября 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: правительство Алтайского края
В барнаульском Затоне приступили к строительству газопровода. Протяженность сетей составит 33,5 км с установкой пяти газорегуляторных пунктов.
Как отметили в правительстве Алтайского края, это обеспечит возможность подключения всех 690 домовладений микрорайона.
Причем из-за водоохранной зоны и высоких грунтовых вод основные работы производят методом горизонтально-направленного бурения – коммуникации будут находиться под землей.
13:24:12 28-10-2023
У нас в Чесноковке провели вторую очередь и половина не подключается - дорого переоборудовать под газовый котел существующее водяное отопление- надо менять всё менять.
13:52:31 28-10-2023
Пора покупать недвижку в Затоне, пока не дорого:)
11:09:52 29-10-2023
Учитывая, что Затон топит довольно регулярно, хотелось бы знать, предусмотрено что-то, чтобы этот газопровод не разнесло в паводок?