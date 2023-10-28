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В барнаульском Затоне начали строить газопровод протяженностью 33 км

Подключиться к голубому топливу сможет каждое домовладение микрорайона

28 октября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края
Фото: правительство Алтайского края

В барнаульском Затоне приступили к строительству газопровода. Протяженность сетей составит 33,5 км с установкой пяти газорегуляторных пунктов.

Как отметили в правительстве Алтайского края, это обеспечит возможность подключения всех 690 домовладений микрорайона.

Причем из-за водоохранной зоны и высоких грунтовых вод основные работы производят методом горизонтально-направленного бурения – коммуникации будут находиться под землей.

Барнаул Хорошие новости газификация Затон

Комментарии 3

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Гость

13:24:12 28-10-2023

У нас в Чесноковке провели вторую очередь и половина не подключается - дорого переоборудовать под газовый котел существующее водяное отопление- надо менять всё менять.

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Риэлтор

13:52:31 28-10-2023

Пора покупать недвижку в Затоне, пока не дорого:)

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Эксперт

11:09:52 29-10-2023

Учитывая, что Затон топит довольно регулярно, хотелось бы знать, предусмотрено что-то, чтобы этот газопровод не разнесло в паводок?

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