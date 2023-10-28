В барнаульском Затоне начали строить газопровод протяженностью 33 км

Подключиться к голубому топливу сможет каждое домовладение микрорайона

28 октября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

В барнаульском Затоне приступили к строительству газопровода. Протяженность сетей составит 33,5 км с установкой пяти газорегуляторных пунктов.

Как отметили в правительстве Алтайского края, это обеспечит возможность подключения всех 690 домовладений микрорайона.

Причем из-за водоохранной зоны и высоких грунтовых вод основные работы производят методом горизонтально-направленного бурения – коммуникации будут находиться под землей.