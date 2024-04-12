В барнаульском Затоне вновь закрыли проезд на остров Шубинский

Движение ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросской

12 апреля 2024, 19:46, ИА Амител

Фото: пресс-центр городской администрации

В микрорайоне Затон снова ограничили движение на остров Шубинский. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, движение ограничено от улицы Якорной до дороги, идущей к улице Матросской.

Причиной стал подъем уровня воды в реке Оби, который на утро 12 апреля достиг отметки 450 см. На участке дороги установили ограждающие конструкции.

Сейчас движение транспорта и пешеходов в Затоне осуществляется через понтонный мост.

Напомним, что проезд на остров уже перекрывали. Движение восстановили 11 апреля, после улучшения ситуации.