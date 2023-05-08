В барнаульском зоопарке на свет появились два лосенка
Жителей и гостей города приглашают познакомиться с крохами
08 мая 2023, 17:15, ИА Амител
Фото: барнаульский зоопарк
Два лосёнка родились в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". Как рассказали в пресс-службе городского зверинца, потомство появилось у лосей Малышки и Зевса.
Пресс-служба показала, как новорожденный лосёнок лежит на полянке и греется на солнце. Жителей и гостей города приглашают познакомиться с крохами.
23:25:05 08-05-2023
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