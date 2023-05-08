В барнаульском зоопарке на свет появились два лосенка

Жителей и гостей города приглашают познакомиться с крохами

08 мая 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: барнаульский зоопарк

Два лосёнка родились в барнаульском зоопарке "Лесная сказка". Как рассказали в пресс-службе городского зверинца, потомство появилось у лосей Малышки и Зевса.

Пресс-служба показала, как новорожденный лосёнок лежит на полянке и греется на солнце. Жителей и гостей города приглашают познакомиться с крохами.