В барнаульском зоопарке поселились два пушистых верблюжонка

В скором времени посетители смогут их увидеть

17 октября 2026, 17:42, ИА Амител

В барнаульский зоопарк привезли двух четырехмесячных верблюжат из Бийского района — самца Монгола и самку Сабину. Как сообщили в соцсетях учреждения, они не являются родственниками, поэтому смогут стать парой и создать здоровое потомство.

Сейчас Монгол и Сабина проходят карантин, поэтому посетители пока не смогут их увидеть. Но в скором времени верблюжата обрадуют барнаульцев, отметили в зоопарке.

"Верблюды живут в нашем зоопарке с самого его основания. Еще в зооуголке любимцем гостей был верблюд Чоки. Затем ему на смену приехал Мартик. В 2021 году к Мартику приехала невеста Вика, и у них родилась дочка Рада. Но со временем отношения Мартика и Вики разладились. В итоге было принято решение о создании новой пары. Мартик остался у нас", — рассказали сотрудники в соцсетях зоосада.

Сейчас Мартик уже в преклонном возрасте, поэтому в зоопарке теперь будет жить пара молодых двугорбых верблюдов.