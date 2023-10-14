По словам Сергея Писарева, животные приедут в "Лесную сказку" уже во вторник

14 октября 2023, 14:06, ИА Амител





Фото: страница Сергея Писарева во "ВКонтакте"

Барнаульский зоопарк в ближайшие дни пополнится двумя новыми постояльцами, сообщил директор "Лесной сказки" Сергей Писарев.

По его словам, утром 14 октября из Ростова-на-Дону на поезде Адлер – Барнаул выехали "два братца" – "шикарные байбаки".

"Я их впервые увидел в зоопарке Ростова-на-Дону два года тому назад. А мечтал их купить очень давно. Во вторник в 14:35 они приедут в Барнаул. Теперь и у нас на Алтае будет День сурка", – рассказал руководитель во "ВКонтакте".

Он отметил, что для новоселов уже построили вольер, но на зиму они залягут в спячку. В ближайшее время суркам будут искать девочек, потому что "без девочек им никак".