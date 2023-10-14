В барнаульском зоопарке появятся два "братца", о которых мечтали очень давно
По словам Сергея Писарева, животные приедут в "Лесную сказку" уже во вторник
14 октября 2023, 14:06, ИА Амител
Барнаульский зоопарк в ближайшие дни пополнится двумя новыми постояльцами, сообщил директор "Лесной сказки" Сергей Писарев.
По его словам, утром 14 октября из Ростова-на-Дону на поезде Адлер – Барнаул выехали "два братца" – "шикарные байбаки".
"Я их впервые увидел в зоопарке Ростова-на-Дону два года тому назад. А мечтал их купить очень давно. Во вторник в 14:35 они приедут в Барнаул. Теперь и у нас на Алтае будет День сурка", – рассказал руководитель во "ВКонтакте".
Он отметил, что для новоселов уже построили вольер, но на зиму они залягут в спячку. В ближайшее время суркам будут искать девочек, потому что "без девочек им никак".
14:45:30 14-10-2023
сурки прикольные! спасибо, Сергею Викторовичу за лучший зоопарк)
15:12:19 14-10-2023
Сначала показалось, что это капибара)))))
18:09:04 14-10-2023
мне то же без девочки никак - найдите пожалуйста!
02:07:36 15-10-2023
За животными которые есть сначала научились бы убирать! Прежде чем новых заводить. Недавно ходили с дочей в зоопарк ушла от туда в ужасе. Бедные животные. Грязь кругом. Вольеры маленькие, животные бегают по кругу... самый худший зоопарк который видела. Животных очень жалко!!!
09:15:42 15-10-2023
. (02:07:36 15-10-2023) За животными которые есть сначала научились бы убирать! Преж... Ложь! Прекрасный зоопарк! Чисто и животные сытые!
14:22:26 15-10-2023
. (02:07:36 15-10-2023) За животными которые есть сначала научились бы убирать! Преж... Сколько раз были в барнаульском зоопарке, грязь никогда не видели. И животные не будут размножатся там, где им плохо. А в этом зоопарке они размножаются. Значит, им комфортно. А бегать они должны, движение - жизнь.
18:41:11 15-10-2023
. (02:07:36 15-10-2023) За животными которые есть сначала научились бы убирать! Преж... Что касается вольеров, то здесь никак не увеличить площади вольеров - слишком мала территория зоопарка. А вот насчет ухода за животными, то здесь действительно, проблемы имеются.
14:11:21 15-10-2023
"От туда" )))))))) Ну да - "ужасе" уходили, прямо без запятых! )))) Грамоте выучиться надо, прежде чем писать что-то. А на зоопарк не надо напраслину возводить - здесь животных очень любят!