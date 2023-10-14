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В барнаульском зоопарке появятся два "братца", о которых мечтали очень давно

По словам Сергея Писарева, животные приедут в "Лесную сказку" уже во вторник

14 октября 2023, 14:06, ИА Амител

Барнаульский зоопарк в ближайшие дни пополнится двумя новыми постояльцами, сообщил директор "Лесной сказки" Сергей Писарев.

По его словам, утром 14 октября из Ростова-на-Дону на поезде Адлер – Барнаул выехали "два братца" – "шикарные байбаки". 

"Я их впервые увидел в зоопарке Ростова-на-Дону два года тому назад. А мечтал их купить очень давно. Во вторник в 14:35 они приедут в Барнаул. Теперь и у нас на Алтае будет День сурка", – рассказал руководитель во "ВКонтакте".

Он отметил, что для новоселов уже построили вольер, но на зиму они залягут в спячку. В ближайшее время суркам будут искать девочек, потому что "без девочек им никак".

Барнаул Хорошие новости Барнаульский зоопарк животные

Комментарии 8

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Элен без ребят

14:45:30 14-10-2023

сурки прикольные! спасибо, Сергею Викторовичу за лучший зоопарк)

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Светлана

15:12:19 14-10-2023

Сначала показалось, что это капибара)))))

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Гость

18:09:04 14-10-2023

мне то же без девочки никак - найдите пожалуйста!

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.

02:07:36 15-10-2023

За животными которые есть сначала научились бы убирать! Прежде чем новых заводить. Недавно ходили с дочей в зоопарк ушла от туда в ужасе. Бедные животные. Грязь кругом. Вольеры маленькие, животные бегают по кругу... самый худший зоопарк который видела. Животных очень жалко!!!

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Гость

09:15:42 15-10-2023

. (02:07:36 15-10-2023) За животными которые есть сначала научились бы убирать! Преж... Ложь! Прекрасный зоопарк! Чисто и животные сытые!

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Гость

14:22:26 15-10-2023

. (02:07:36 15-10-2023) За животными которые есть сначала научились бы убирать! Преж... Сколько раз были в барнаульском зоопарке, грязь никогда не видели. И животные не будут размножатся там, где им плохо. А в этом зоопарке они размножаются. Значит, им комфортно. А бегать они должны, движение - жизнь.

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Гость

18:41:11 15-10-2023

. (02:07:36 15-10-2023) За животными которые есть сначала научились бы убирать! Преж... Что касается вольеров, то здесь никак не увеличить площади вольеров - слишком мала территория зоопарка. А вот насчет ухода за животными, то здесь действительно, проблемы имеются.

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Гость

14:11:21 15-10-2023

"От туда" )))))))) Ну да - "ужасе" уходили, прямо без запятых! )))) Грамоте выучиться надо, прежде чем писать что-то. А на зоопарк не надо напраслину возводить - здесь животных очень любят!

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