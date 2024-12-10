В барнаульской гимназии открыли мурал, посвященный Герою Советского Союза

Учебное заведение носит имя алтайского летчика, погибшего в Афганистане

10 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Открытие мурала / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В День Героев Отечества в барнаульской гимназии № 5 состоялось открытие мурала, посвященного Герою Советского Союза Константину Павлюкову. Изображение появилось на стене благодаря компании "ЯМогу принт" при поддержке депутата Барнаульской городской Думы Павла Авкопашвили в рамках партпроекта "Единой России" "Лица Героев".

На церемонию пришли родственники Константина Павлюкова, депутаты, представители Российского общества "Знание" и юнармейцы.

Мама Героя Светлана Павлюкова поблагодарила гимназию за сохранение памяти о сыне и отметила, что "Героями не рождаются и не мечтают ими стать, просто так получается в жизни". Но все, кто участвовал в войне, – уже заслуживают этого звания. Она добавила, что такие примеры учат молодежь честности, верности и преданности.

"Нам есть кем гордиться в прошлом и настоящем. В нашей истории много истинных примеров человеческой доблести, отваги, самоотверженности, любви к Родине, к своей земле. Изображения таких людей мы создаем в рамках партийного проекта "Лица Героев", чтобы дети могли видеть их каждый день, могли заглянуть в их глаза и стараться соответствовать Героям", – сказала координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае Марина Понкрашева.

Депутат Павел Авкопашвили добавил, что героизм Константина Павлюкова – результат его воспитания в семье и любви к Родине.

Открытие мурала / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Ученики гимназии глубоко чтят память Героя, часто вспоминают его подвиг на школьных мероприятиях. Юнармейцы Татьяна Вяткина и Матвей Раченков рассказали, что их форма синего цвета символизирует принадлежность к воздушно-космическим силам, ведь Константин был летчиком.

За время службы в Афганистане Константин Павлюков совершил 70 боевых вылетов. 21 января 1987 года его самолет был сбит. На земле он почти час вел бой, а когда боеприпасы закончились, подорвал себя и врагов гранатой. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно.

Изображения Героев Отечества стали появляться в учебных заведениях с начала этого учебного года. На данный момент в школах Барнаула открыто десять муралов, которые вдохновляют новое поколение и напоминают о важности верности и отваги.