В барнаульской школе у семиклассника задымился телефон

Причиной стал неисправный аккумулятор

25 февраля 2025, 12:25, ИА Амител

В Барнауле у семиклассника задымился телефон в школьном кабинете. Об этом сообщает "В курсе 22".

Как сообщили в комитете по образованию, инцидент произошел в школе № 59. Причиной стала неисправная батарея на устройстве.

Учащихся вывели на первый этаж, задымление ликвидировали. Эвакуация из школы не потребовалась, уроки провели в другом кабинете.