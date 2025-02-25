В барнаульской школе у семиклассника задымился телефон
Причиной стал неисправный аккумулятор
25 февраля 2025, 12:25, ИА Амител
В Барнауле у семиклассника задымился телефон в школьном кабинете. Об этом сообщает "В курсе 22".
Как сообщили в комитете по образованию, инцидент произошел в школе № 59. Причиной стала неисправная батарея на устройстве.
Учащихся вывели на первый этаж, задымление ликвидировали. Эвакуация из школы не потребовалась, уроки провели в другом кабинете.
12:53:57 25-02-2025
У меня дома взорвалась аккумуляторная батарея 3.6 в 2 ампера. Молча и быстро потушил руками и ногами 3 возгорания. А тут столько визга! Быстро не потушить, пожар обеспечен. Даже деревянный пол загорелся. Надо контролировать чтобы не было перегрева аккумулятора.
15:01:30 25-02-2025
В тик-токе пересидел?
16:52:19 25-02-2025
прям новость дня. телеофон мог быть поврежден в результате физического воздействия, да и куча причин. Зато у нас электронные дневники, в которых учителя отмечают ДЗ и темы уроков так КАК НАДО, чтобы те кому это надо видели, что якобы все хорошо, при этом скидывая реальную домашку в группах ватсап. А бумажные дневники упразднили. Как итог, не добиться правды, то ли ребенок сделал ДЗ, то ли не сделал.
Полнейший бардак и брешь в образовании.
уберите эту электронную гадость, верните детям бумажные дневники, с замечаниями, росписями преподавателей, с росписями об ознакомлении родителей!!!! глядишь и телефоны дымиться меньше будут...
00:33:07 26-02-2025
Неисправность аккумулятора доказана экспертизой?
01:53:20 27-02-2025
какие все нежные минусы ставят