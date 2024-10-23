В барнаульской "Титов-Арене" состоится этап Кубка ВС РФ по армейскому рукопашному бою

Участники соревнований будут биться за призы Героя России Владимира Шаманова

23 октября 2024, 08:45, ИА Амител

С 26 по 27 октября в барнаульской "Титов-Арене" состоится этап Кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова. Это один из самых значимых турниров по данному виду спорта в России и главный – в Алтайском крае.

Ежегодно в этапе принимают участие лучшие бойцы страны: десантники, ракетчики, танкисты, пехотинцы, разведчики, спецназовцы. В дни проведения соревнований в Алтайском крае также состоится Всероссийская патриотическая акция "Вахта Героев Отечества".

Турнир посетят Герои РФ и СССР: Владимир Шаманов, Николай Кравченко, Валерий Поташов, Олег Скрипочка, Игорь Станкевич, Владимир Шарпатов. Акция реализуется общероссийской организацией "Российская Ассоциация Героев" при поддержке и участии Администрации президента, Общественной палаты РФ. Делегации Героев посещают российские регионы и встречаются с молодежью.

Церемония открытия состоится 26 октября в 10:00, после чего с 10:30 до 18:00 будут проходить поединки. На следующий день поединки запланированы с 10:00 до 19:00, а на 16:00 – церемония закрытия и финальные бои.

В фойе "Титов-Арены" будут работать интерактивные площадки: музыкальная сцена, фотозона, а также экспозиция образцов современного оружия, техники, средств защиты, подготовленная патриотическим клубом "Рокот". Все дни турнира в здании спортивной арены будет работать художественная выставка портретов участников спецоперации "Восхождение к Герою" почетного архитектора Российской Федерации, члена Союза художников, Союза архитекторов, Союза писателей России Сергея Боженко. Вход на мероприятие свободный.