В Белгородской области начали переселять жителей приграничных районов

Ранее по поручению президента на это выделили более 9,4 млрд рублей

01 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Белгородской области начали переселять граждан, проживающих в небезопасных приграничных с Украиной районах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пишет ТАСС.

По его словам, первыми варианты своих будущих квартир осмотрели 22 семьи. Всего же в регионе насчитывается свыше 3,7 тысячи человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов ВСУ. Все предложенные жителям квартиры будут с чистовой отделкой, а их площадь – не меньше утраченного жилья.

"Недвижимость будет сразу оформлена в собственность жителей, с мебелью тоже поможем, главы муниципалитетов прорабатывают вопрос вывоза уцелевшего имущества с помощью добровольных народных дружин из тех населённых пунктов, где действует режим ЧС", – отметил губернатор.

Ранее по требованию президента РФ Владимира Путина Белгородской области выделили 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение новых жилых помещений людям, чьё жильё оказалось разрушено в результате ударов ВСУ. Также деньги обещаны Курской и Брянским областям.