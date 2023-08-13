В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
Пострадавших и разрушений нет
13 августа 2023, 10:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью этим утром. Об очередной атаке Киева сообщает Минобороны РФ.
По информации ведомства, около 4 утра украинские войска попытались атаковать беспилотным аппаратом самолетного типа объекты на территории РФ.
"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", – подчеркнули в ведомстве.
Пострадавших и разрушений нет.
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