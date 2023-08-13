В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Пострадавших и разрушений нет

13 августа 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью этим утром. Об очередной атаке Киева сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, около 4 утра украинские войска попытались атаковать беспилотным аппаратом самолетного типа объекты на территории РФ.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", – подчеркнули в ведомстве.

Пострадавших и разрушений нет.