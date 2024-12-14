В Белокурихе 14 декабря пройдет фестиваль "Алтайская зимовка". Программа мероприятия
Город-курорт впервые проводит такое мероприятие
14 декабря 2024, 09:15, ИА Амител
Фестиваль "Алтайская зимовка" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Белокурихе в субботу, 14 декабря, впервые пройдет фестиваль "Алтайская зимовка". Этим мероприятием традиционно открывают зимний туристический сезон в регионе.
Праздник проведут на стадионе "Центральный" с 12:00 до 20:00.
Посетителей ждут угощения, состязания, огненное шоу, концерты и выступление специального гостя – московской группы Filatov & Karas. Также на фестивале будет работать резиденция Деда Мороза.
Программа "Алтайской зимовки"
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