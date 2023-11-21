Побороться за победу приехали 16 команд из Сибири и Казахстана

21 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Турнир по быстрым шахматам / Фото: пресс-служба "Единой России"

18-19 ноября 2023 года в Белокурихе прошел международный турнир по быстрым шахматам "Большой Алтай". За победу боролись 16 команд из девяти регионов Сибирского федерального округа и Павлодарской области Казахстана. Среди них четыре гроссмейстера, три международных мастера, десяток мастеров ФИДЕ. В организации турнира участвовали представители "Единой России" во главе с сенатором РФ, председателем попечительского совета Федерации шахмат Алтайского края Натальей Кувшиновой.

Первые игры "Большого Алтая" прошли еще 10 лет назад между сборными Алтайского края и Павлодарской области. В последний раз турнир проходил в 2019 году, а после пандемии коронавируса шахматисты Сибири и соседних стран встретились впервые.

"Нынешний состав участников самый сильный за всю историю "Большого Алтая", ­– считает президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов.С ним согласен и гроссмейстер, обладатель кубка России по быстрым шахматам и президент Федерации шахмат Новосибирской области Павел Малетин. Он привез в Белокуриху команду Новосибирского государственного технического университета.

"Состав получился сильнее, чем я ожидал. Наверное, сказался фактор Белокурихи – все хотят сюда попасть",­ – говорит Павел Малетин.Он считает, что на турнире много интересной молодежи, в том числе призеров первенств России в своих возрастных группах.

Турнир "Большой Алтай" / Фото: пресс-служба "Единой России"

"Большой Алтай" проводят по швейцарской системе в семь туров. В результате двухдневной борьбы, которая развернулась в санатории "Сибирь", победила сборная Кемеровской области во главе с гроссмейстером Владимиром Невструевым.

На втором месте была сборная Красноярского края, на третьем – Новосибирской области. Молодая и перспективная сборная Алтайского края заняла пятое место.

"Важно, что параллельно с гроссмейстерами, международными мастерами и мастерами ФИДЕ в школе № 2 Белокурихи соревновались воспитанники шахматных клубов, открытых в городах и селах Алтайского края на средства президентского гранта и при поддержке "Движения Первых", ­– говорит Наталья Кувшинова. Турнир по шахматам / Фото: пресс-служба "Единой России"

Замгендиректора АО "Курорт Белокуриха" и секретарь городского отделения "Единой России" Олег Акимов сказал, что партия будет способствовать развитию шахмат в Алтайском крае, особенно в Белокурихе. Сегодня они делают все, чтобы в городе появился свой шахматный клуб.