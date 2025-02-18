В Белокурихе стартовал чемпионат России по горнолыжному спорту
Алтайский край впервые принял соревнования по параллельному слалому в рамках чемпионата России по горнолыжному спорту
18 февраля 2025, 12:05, ИА Амител
Соревнования по параллельному слалому среди мужчин и женщин в рамках чемпионата РФ по горнолыжному спорту пройдут в Белокурихе с 18 по 19 февраля. Об этом сообщает "Алтайский спорт".
Известно, что состязания проведут на склоне горы Церковка. Зона финиша расположена рядом с ГЛК "Благодать" – в шаговой доступности для туристов и болельщиков. Там же установлен большой экран, на котором можно будет увидеть подробности борьбы спортсменов на дистанции.
18 февраля состоятся квалификационные заезды. На сайте соревнований указано, что в 10:45 стартуют женщины, а в 11:30 – мужчины. Всего в чемпионате России примут участие 107 лыжников (44 женщины и 63 мужчины).
По результатам квалификации в мужской и женской сетке выберут по 32 спортсмена.
С 18:00 до 20:00 на Центральном стадионе пройдет церемония открытия чемпионата, в рамках которой бесплатный концерт даст певец Доминик Джокер.
19 февраля программа соревнований будет следующей:
- 08:30–09:55 – работа разминочной и тренировочной трассы;
- 10:00–10:46 – 1/16 финала;
- 10:55 – начало ТВ-трансляции;
- 11:00–11:32 – 1/8 финала;
- 11:44 – 1/4 финала;
- 12:17 – полуфиналы;
- 12:49 – малый и большой финалы;
- 13:30 – церемония награждения.
12:13:48 18-02-2025
Нифига себе. Мы знамениты! А в Сочи наверное дороговато снег завозить. У нас нынче некуда складывать этого снегу.
21:35:41 19-02-2025
Гость (12:13:48 18-02-2025) Нифига себе. Мы знамениты! А в Сочи наверное дороговато снег... В Сочи снега выше крыши. И сезон до мая. Вы вообще о чем?