В Белокурихе стартовал чемпионат России по горнолыжному спорту

Алтайский край впервые принял соревнования по параллельному слалому в рамках чемпионата России по горнолыжному спорту

18 февраля 2025, 12:05, ИА Амител

Лыжник / Фото: unsplash.com / Maarten Duineveld

Соревнования по параллельному слалому среди мужчин и женщин в рамках чемпионата РФ по горнолыжному спорту пройдут в Белокурихе с 18 по 19 февраля. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

Известно, что состязания проведут на склоне горы Церковка. Зона финиша расположена рядом с ГЛК "Благодать" – в шаговой доступности для туристов и болельщиков. Там же установлен большой экран, на котором можно будет увидеть подробности борьбы спортсменов на дистанции.

18 февраля состоятся квалификационные заезды. На сайте соревнований указано, что в 10:45 стартуют женщины, а в 11:30 – мужчины. Всего в чемпионате России примут участие 107 лыжников (44 женщины и 63 мужчины).

По результатам квалификации в мужской и женской сетке выберут по 32 спортсмена.

С 18:00 до 20:00 на Центральном стадионе пройдет церемония открытия чемпионата, в рамках которой бесплатный концерт даст певец Доминик Джокер.

19 февраля программа соревнований будет следующей: