В Белокурихе водитель Lada Largus погиб после столкновения с дорогим китайским автомобилем

Трое пассажиров получили травмы

10 марта 2025, 13:10, ИА Амител

ДТП в Белокурихе / Фото: скриншот из видео сообщества "Подслушано Белокуриха"

В Белокурихе в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло 9 марта в 14:30 в районе дома по ул. Центральной, 37. Известно, что 50-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Zeekr 001, которым управлял 33-летний мужчина.

"В результате ДТП водитель автомобиля Lada Largus погиб на месте происшествия", – сообщили в ведомстве.

Трое пассажиров получили травмы: в автомобиле Lada пострадал 36-летний мужчина, а в Zeekr – 28-летняя и 33-летняя женщины.