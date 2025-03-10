В Белокурихе водитель Lada Largus погиб после столкновения с дорогим китайским автомобилем
Трое пассажиров получили травмы
10 марта 2025, 13:10, ИА Амител
ДТП в Белокурихе / Фото: скриншот из видео сообщества "Подслушано Белокуриха"
В Белокурихе в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло 9 марта в 14:30 в районе дома по ул. Центральной, 37. Известно, что 50-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Zeekr 001, которым управлял 33-летний мужчина.
"В результате ДТП водитель автомобиля Lada Largus погиб на месте происшествия", – сообщили в ведомстве.
Трое пассажиров получили травмы: в автомобиле Lada пострадал 36-летний мужчина, а в Zeekr – 28-летняя и 33-летняя женщины.
13:33:39 10-03-2025
Zeekr сейчас восстановить - непростая задача. Запчасти из Китая надо заказывать. У нас в стране нет на них ровно ничего. Проблема редких машин. Ну только если вдруг где-то такой же недавно появился на разбор, например, в зад крепко битый.
У знакомого КИА редкой модели, их на дроме пара десятков. Камнем разбило лобовое стекло. Страховая по КАСКО полгода не может добыть стекло.
13:52:49 10-03-2025
Дорогим китайским автомобилем - это автомобиль или можно выкинуть.
Китайский автомобиль - это резиновая Зина, 100%но растворимый кофе, пиво нулёвка, выборы и КОВИД на колёсах! Ерунда, но очень дорогая.
14:37:29 10-03-2025
Гость (13:52:49 10-03-2025) Дорогим китайским автомобилем - это автомобиль или можно вык... Ерунда это то что делает отечественный российский автопром. В Китае 75% проданных автомобилей приходятся на китайских производителей. Остальное делят между собой европейские, американские, японские и корейские производители. Ерунду в таком соотношении брать никто не будет.
14:48:10 10-03-2025
как бы ни говорили ерунда или нет, но китайский автомобиль сохранил жизнь его владельцу, а вот ларгус - не справился, именно это основная задача, а железка...это железка. а жизнь бесценна.
20:28:41 10-03-2025
Гость (14:48:10 10-03-2025) как бы ни говорили ерунда или нет, но китайский автомобиль с... Ларгус - это Логан. Французский автомобиль
15:13:41 10-03-2025
Судя по повреждениям 33-летний водитель на дорогом ему "Зекере " неслабо так двигался в населенном пункте по улице Центральной. Соблюдайте скоростной режим, вряд ли на это авто найдется "ноускат" б/у и прочие детали . КАСКО скорее нет - "параллельный импорт" .
23:37:27 10-03-2025
Гость (15:13:41 10-03-2025) Судя по повреждениям 33-летний водитель на дорогом ему "Зеке... двигался на все бабки.