В Белом доме заявили о наличии средств только на срочную военную помощь Киеву
Представитель Байдена не смогла уточнить, какой объем средств остается у исполнительной власти на помощь Украине
03 октября 2023, 08:35, ИА Амител
У США есть деньги только на срочную военную помощь Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.
"Мы знаем, что этого достаточно для нас, чтобы удовлетворять срочные потребности Украины на поле боя в течение еще недолгого времени. Мы точно будем сохранять стабильными темпы поставок военной помощи. Однако это не долгосрочное решение", – заявила она.При этом Жан-Пьер добавила, что Вашингтон будет помогать Украине столько, сколько потребуется, однако действия членов Республиканской партии США не способствуют помощи союзникам и партнерам Соединенных Штатов.
Представитель Байдена также не смогла уточнить, какой объем средств остается у исполнительной власти на помощь Киеву. Она предложила обратиться за комментарием по этому поводу в Минобороны США.
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Республиканцы сша давят на демократов.Военная помощь для далёкой страны под угрозой.
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Толковое расходование капитала:для продолжения военных действий между народами.
09:30:01 03-10-2023
У США есть деньги только --- О, и у США уже с деньгами не все в порядке. Они же их сами выпускают