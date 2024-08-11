В Белоруссии привели в готовность армейское механизированное соединение

Ранее Лукашенко пообещал ответ на провокации со стороны Украины

11 августа 2024, 15:35, ИА Амител

Фото : Министерство обороны Республики Беларусь

Подразделения одного из механизированных соединений вооруженных сил Белоруссии приведены в готовность к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщает Минобороны республики в Telegram-канале.

Отмечается, что "военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы".

В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу вечером над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией РФ. Лукашенко говорил, что идет поиск обломков беспилотников. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся".