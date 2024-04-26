В Белоруссии разрешили отправлять военных для помощи России

В новой военной доктрине Минск подчеркивает стремление Запада и стран Балтии к конфронтации и вмешательству во внутренние дела страны

26 апреля 2024, 16:27, ИА Амител

Белорусский флаг / Фото: unsplash.com

Всебелорусское народное собрание утвердило военную доктрину, согласно которой страна может предоставить военную помощь своим союзникам, если против них проявят агрессию. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на документ.

В частности, Минск рассматривает применение силы против участников Союзного государства как посягательство на само Союзное государство. Доктрина также подтверждает готовность страны оказать помощь союзникам по ОДКБ в случае агрессии. Кроме того, предусматривается участие белорусских военных в Коллективных миротворческих силах ОДКБ.

Отдельно в документе затрагивается тема интенсивных военных приготовлений стран Европы, а также разрушение интеграционных связей. Минск подчеркивает и стремление Запада и стран Балтии к конфронтации и вмешательству во внутренние дела страны.