В Белоруссии разрешили отправлять военных для помощи России
В новой военной доктрине Минск подчеркивает стремление Запада и стран Балтии к конфронтации и вмешательству во внутренние дела страны
26 апреля 2024, 16:27, ИА Амител
Всебелорусское народное собрание утвердило военную доктрину, согласно которой страна может предоставить военную помощь своим союзникам, если против них проявят агрессию. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на документ.
В частности, Минск рассматривает применение силы против участников Союзного государства как посягательство на само Союзное государство. Доктрина также подтверждает готовность страны оказать помощь союзникам по ОДКБ в случае агрессии. Кроме того, предусматривается участие белорусских военных в Коллективных миротворческих силах ОДКБ.
Отдельно в документе затрагивается тема интенсивных военных приготовлений стран Европы, а также разрушение интеграционных связей. Минск подчеркивает и стремление Запада и стран Балтии к конфронтации и вмешательству во внутренние дела страны.
17:26:50 26-04-2024
Давно пора и кстати китайским военным надо тоже подсуетиться, а то и их америкосы долбанут с их Тайваням.По одному нельзя они вон все вместе пора обьединиться и они тогда подумают.
18:36:35 26-04-2024
Был варшавский союз а теперь в ответ нато надо делать союз с Китаем
19:45:37 26-04-2024
гость (18:36:35 26-04-2024) Был варшавский союз а теперь в ответ нато надо делать союз с... Китайцы хитрые, кинут.
10:05:14 27-04-2024
гость (18:36:35 26-04-2024) Был варшавский союз а теперь в ответ нато надо делать союз с... Китай коммунистический, а Россия какая? Капитализм, а у нас дикий капитализм, это идеологически кровные враги Китая.