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В Белоруссии разрешили отправлять военных для помощи России

В новой военной доктрине Минск подчеркивает стремление Запада и стран Балтии к конфронтации и вмешательству во внутренние дела страны

26 апреля 2024, 16:27, ИА Амител

Белорусский флаг / Фото: unsplash.com
Белорусский флаг / Фото: unsplash.com

Всебелорусское народное собрание утвердило военную доктрину, согласно которой страна может предоставить военную помощь своим союзникам, если против них проявят агрессию. Об этом сообщает "Федпресс" со ссылкой на документ.

В частности, Минск рассматривает применение силы против участников Союзного государства как посягательство на само Союзное государство. Доктрина также подтверждает готовность страны оказать помощь союзникам по ОДКБ в случае агрессии. Кроме того, предусматривается участие белорусских военных в Коллективных миротворческих силах ОДКБ.

Отдельно в документе затрагивается тема интенсивных военных приготовлений стран Европы, а также разрушение интеграционных связей. Минск подчеркивает и стремление Запада и стран Балтии к конфронтации и вмешательству во внутренние дела страны.

Политика белоруссия

Комментарии 4

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Гость

17:26:50 26-04-2024

Давно пора и кстати китайским военным надо тоже подсуетиться, а то и их америкосы долбанут с их Тайваням.По одному нельзя они вон все вместе пора обьединиться и они тогда подумают.

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гость

18:36:35 26-04-2024

Был варшавский союз а теперь в ответ нато надо делать союз с Китаем

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Гость

19:45:37 26-04-2024

гость (18:36:35 26-04-2024) Был варшавский союз а теперь в ответ нато надо делать союз с... Китайцы хитрые, кинут.

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Гость

10:05:14 27-04-2024

гость (18:36:35 26-04-2024) Был варшавский союз а теперь в ответ нато надо делать союз с... Китай коммунистический, а Россия какая? Капитализм, а у нас дикий капитализм, это идеологически кровные враги Китая.

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