В билайне рассказали, как родителям действовать при покупке первого смартфона ребенку

Семь шагов, которые позволят сделать использование телефона более безопасным

05 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: 2VSb5yTvVvg

Смартфон. Дети. Семья / Фото: freepik

58% абонентов билайн уверены, что покупка смартфона ребенку – вопрос его безопасности. Еще 37% считают, что смартфон необходим даже дошкольнику. Об этом говорят результаты опроса, проведенного единым центром исследований билайна.

Для того чтобы смартфон и мобильный интернет были детям друзьями и помощниками, стоит сделать несколько простых действий. Билайн, который признан экспертами ComNews* самым безопасным оператором, подготовил советы о том, как помочь ребенку использовать сеть во благо и без лишних рисков.

Прежде чем передавать устройство ребенку в пользование, родителю стоит:

Установить антивирус и пароль на экран блокировки. Пароль защитит от доступа третьих лиц, а антивирус предупредит о мошенническом сайте или опасном файле. Скачать и настроить приложение билайна "Семья рядом" (12+)**. Оно позволит видеть устройства на карте, а также смотреть экранное время. Это бесплатно, но можно подключить и премиум-опции. Настроить контент-фильтры и родительский контроль. Это поможет оградить ребенка от нежелательной информации. Договориться о допустимом экранном времени и установить виджет. Благодаря "счетчику" на рабочем столе ребенку будет проще самому отслеживать время использования смартфона и не злоупотреблять им. Внести в список контактов близких и добавить их в мессенджеры. Это позволит ребенку избегать звонков с незнакомых номеров. Также стоит обсудить, как вести себя в случае, если напишет незнакомый человек. Помочь ребенку создать страницы в интересующих сервисах. В процессе можно рассказать, какую информацию в Сети указывать не стоит: полное имя, адрес, номер телефона. Объяснить, что из интернета нельзя ничего удалить (даже если очень хочется). Можно сделать это на примерах героев интернет-мемов, чья жизнь изменилась из-за нежелательной популярности.

О том, что важно объяснить ребенку, покупая смартфон, и с какими угрозами он может столкнуться в Сети, можно прочитать в продолжении материала здесь.

* Билайн признан самым безопасным оператором по результатам исследования ООО "КомНьюс Груп" среди четырех крупнейших российских операторов мобильной связи по сумме критериев: инструментарий борьбы с подменой номеров; эффективность защиты от нежелательных звонков; наличие номеров на онлайн-биржах "серых" продаж. Исследование от 14.03.2024. Подробнее – по ссылке.

** Приложение "Семья рядом" (12+) позволяет отслеживать местоположение абонентов билайн, добавленных с помощью данного приложения в "семейный круг", то есть группу абонентов. Для работы приложения требуется включить функцию определения геолокации. Есть платные опции. Подробнее – по ссылке.

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