В билайне стартовали продажи realme C75 с выгодой до 6000 рублей

Эта модель очень прочная и производительная

18 февраля 2025, 10:15, ИА Амител erid: 2VSb5z2FrYx

Смартфон / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

В интернет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания билайна стартовали продажи нового смартфона realme C75*. Клиенты мобильного оператора могут приобрести устройство на особых условиях: комплект три в одном, который включает смартфон realme C75, аксессуар и бонусы на связь с выгодой до 6000 рублей.

Новинка realme доступна в цветах золотой и черный, в конфигурации 8+128 Гб по цене 15 999 рублей, а 8+256 Гб – 17 999 руб.

Кстати, realme C75 стал одним из первых в мире смартфонов, получивших престижный сертификат TÜV Rheinland* "Смартфон повышенной прочности" и прошедший тест на работу в экстремальных условиях MIL-STD 810H, что подтверждает его беспрецедентную надежность.

Смартфон имеет максимально возможную защиту от влаги и пыли по стандартам IP69, IP68 и IP66. Прочность устройства также обеспечивается инновационной конструкцией ArmorShell™ Tough Build*, разработанной realme. Эта комплексная система защиты включает в себя стекло, которое обеспечивает в 2,6 раза большую ударостойкость и в четыре раза – большую устойчивость к царапинам, чем материалы, использовавшиеся ранее.

Помимо высокой прочности, realme C75 в своем сегменте выделяется высокой производительностью и впечатляющими AI-возможностями. Мощный чипсет G92 Max* и оперативная память объемом 8 Гб с возможностью расширения еще на 16 Гб обеспечивают комфортную работу в режиме многозадачности и безупречную производительность. Полное погружение в контент обеспечивает FHD* экран с частотой 90 Гц и лучшей в своем сегменте защитой глаз пользователя.

Также realme C75 оснащен увеличенным динамиком, улучшенным качеством звука и более широким амплитудным диапазоном, что обеспечивает громкий, но чистый звук. Кроме того, благодаря увеличению громкости вокальных частот, оптимизации динамического диапазона и работы эквалайзера был усовершенствован алгоритм супергромкости. Так, realme C75 достигает впечатляющего показателя UltraBoom* в 400% – смартфон способен заменить небольшую колонку.

Суперъемкий аккумулятор – 5828 мАч – обеспечивает до 24 дней работы в режиме ожидания, а технология быстрой зарядки мощностью 45 Вт заряжает батарею на целый день за считанные мгновения – всего пять минут зарядки достаточно для трех часов работы в режиме разговора. Технология интеллектуальной зарядки отвечает за эффективность и безопасность зарядки даже при очень низких температурах окружающей среды. Также в устройстве доступна технология обратной зарядки.

Новый realme / Фото: пресс-служба realme

Более подробная информация о предложении доступна на сайте билайна.

* realme C75 (риалми цэ 75); TÜV Rheinland (ТЮФ Рейнлэнд); ArmorShell Tough Build (АрморШел Тафф Билд); MIL-STD (МИЛ-СТД); Max (Макс); UltraBoom (УльтраБум); FHD (ЭфЭйчДи)

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636

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