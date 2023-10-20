В Бийске мужчина ограбил две микрофинансовые организации из-за долгов по ЖКХ
В общей сложности горожанин похитил порядка 250 тысяч рублей – почти все ушло на погашение задолженностей
20 октября 2023, 11:31, ИА Амител
Полицейские Бийска задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на две микрофинансовые организации, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инциденты случились в конце прошлой недели. В обоих случаях злоумышленник действовал одинаково: в медицинской маске и перчатках появлялся на пороге офиса, затем проходил к рабочему столу сотрудниц и, угрожая монтировкой, требовал отдать все наличные. Таким образом мужчина похитил около 250 тысяч рублей.
Полицейские изучили записи с камер и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный, который, по его признанию, решился на преступления из-за проблем с деньгами.
"Дома у мужчины были изъяты чеки на оплату задолженности по услугам ЖКХ в сумме практически равной похищенной", – рассказали в ведомстве.
11:43:29 20-10-2023
один бандит отобрал деньги у других бандитов
11:50:38 20-10-2023
Гость (11:43:29 20-10-2023) один бандит отобрал деньги у других бандитов... и отдал третьим)
12:00:40 20-10-2023
Гость (11:50:38 20-10-2023) и отдал третьим)... Заколдованный треугольник.
14:26:27 20-10-2023
Гость (11:50:38 20-10-2023) и отдал третьим)... И попал к четвертым)
13:07:19 20-10-2023
Гость (11:43:29 20-10-2023) один бандит отобрал деньги у других бандитов... Скорее "мужик, который не работал, ограбил тех, кто работает". Здоровый лоб, 25 лет! Какого фига дома сидел, не работал?
18:24:38 20-10-2023
Гость (13:07:19 20-10-2023) Скорее "мужик, который не работал, ограбил тех, кто работает... Проминусовали бездельники? Которые работать не хотят, а жрать хотят? Ну стыдоба! Здоровые лбы, а работать ленятся!
14:14:11 20-10-2023
Короче, на такой поступок его побудила ресурсоснабжающая организация
18:25:10 20-10-2023
Гость (14:14:11 20-10-2023) Короче, на такой поступок его побудила ресурсоснабжающая орг... Лень-матушка его побудила на грабеж.