В Бийске мужчина ограбил две микрофинансовые организации из-за долгов по ЖКХ

В общей сложности горожанин похитил порядка 250 тысяч рублей – почти все ушло на погашение задолженностей

20 октября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские Бийска задержали мужчину, подозреваемого в разбойных нападениях на две микрофинансовые организации, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инциденты случились в конце прошлой недели. В обоих случаях злоумышленник действовал одинаково: в медицинской маске и перчатках появлялся на пороге офиса, затем проходил к рабочему столу сотрудниц и, угрожая монтировкой, требовал отдать все наличные. Таким образом мужчина похитил около 250 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный, который, по его признанию, решился на преступления из-за проблем с деньгами.