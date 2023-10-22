В Бийск приехала передвижная выставка "Поезд Победы"

10 вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны, а в этом году выставка пополнилась вагоном о военных трибуналах: Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском

22 октября 2023, 10:18, ИА Амител

Фрагмент экспозиции "Поезда Победы" / Фото: amic.ru

С 22 по 24 октября жители Бийска и соседних районов смогут посетить масштабную экспозицию о событиях Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба администрации Бийска, "Поезд Победы" будет открыт для посещения каждый день с 10:00 до 19:00.

"Поезд победы" – это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия. 10 вагонов посвящены отдельным событиям Великой Отечественной войны, а в этом году выставка пополнилась вагоном о военных трибуналах: Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском.

Музей на колесах будет работать на железнодорожном вокзале Бийска. Желающим посетить уникальную выставку нужно пройти обязательную интернет-регистрацию на сайте проекта "Поездпобеды.рф". Билет поступит на электронную почту. Группы заходят с пятиминутным интервалом, а регистрация уже открыта.