В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

Мальчика госпитализировали

28 декабря 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования подростка в Бийске. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, ребенок получил травму, когда катался со снежного склона на лыжном самокате в лесопарковой зоне.

"При спуске ребенок получил тяжелые травмы и госпитализирован", – сообщили в ведомстве. Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначен комплекс неотложных следственных действий.

Напомним, что ранее следователи начали проверку по факту получения малолетним ребенком телесных повреждений в частном детсаду в Барнауле. В ходе нее сотрудники ведомства выяснят все обстоятельства происшествия, а также дадут юридическую оценку действиям руководства детсада.