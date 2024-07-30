В Бийске 20-летний парень попался полицейским с поддельной страховкой

Молодому человеку грозит уголовная ответственность

30 июля 2024, 11:46, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Бийске сотрудники ГАИ задержали 20-летнего водителя с поддельным полисом обязательного страхования, сообщили в МВД Алтайского края.

Отмечается, что цвет липового документа заметно отличался от оригинала. При этом водительский стаж у молодого человека составлял около полутора лет.

"В таких случаях страховка должна стоить несколько десятков тысяч рублей. А на бланке значится 4800 рублей. Инспектор проверил подлинность документа на информационным базам. И действительно полис оказался поддельным. В страховой компании по указанному номеру числился другой автомобиль", – отметили в ведомстве.

Теперь бийчанину грозит уголовная ответственность по статье о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.