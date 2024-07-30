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В Бийске 20-летний парень попался полицейским с поддельной страховкой

Молодому человеку грозит уголовная ответственность

30 июля 2024, 11:46, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Бийске сотрудники ГАИ задержали 20-летнего водителя с поддельным полисом обязательного страхования, сообщили в МВД Алтайского края.

Отмечается, что цвет липового документа заметно отличался от оригинала. При этом водительский стаж у молодого человека составлял около полутора лет. 

"В таких случаях страховка должна стоить несколько десятков тысяч рублей. А на бланке значится 4800 рублей. Инспектор проверил подлинность документа на информационным базам. И действительно полис оказался поддельным. В страховой компании по указанному номеру числился другой автомобиль", – отметили в ведомстве.

Теперь бийчанину грозит уголовная ответственность по статье о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.

Бийск Происшествия

Комментарии 6

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Гость

11:58:46 30-07-2024

может не сам, а недобросовестный агент ему такой продал?

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Пузырек

12:33:39 30-07-2024

Именно так и будет говорить. И никакой уголовки тут не добьешься.

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Гость

12:42:32 30-07-2024

С такими ценами на страхование, не мудренно.

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Гость

14:32:02 30-07-2024

"Цвет документа"
А если онлайн оформлен, то печатают на простой бумаге, или сам распечатываешь.

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Гость

17:08:59 30-07-2024

Страховка не входит по важности п перечень документов по которым возбуждаются уголовные дела

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Мусик

10:53:51 31-07-2024

на 2107 ездил, походу.
"В таких случаях страховка должна стоить несколько десятков тысяч рублей."

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