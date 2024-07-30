В Бийске 20-летний парень попался полицейским с поддельной страховкой
Молодому человеку грозит уголовная ответственность
30 июля 2024, 11:46, ИА Амител
В Бийске сотрудники ГАИ задержали 20-летнего водителя с поддельным полисом обязательного страхования, сообщили в МВД Алтайского края.
Отмечается, что цвет липового документа заметно отличался от оригинала. При этом водительский стаж у молодого человека составлял около полутора лет.
"В таких случаях страховка должна стоить несколько десятков тысяч рублей. А на бланке значится 4800 рублей. Инспектор проверил подлинность документа на информационным базам. И действительно полис оказался поддельным. В страховой компании по указанному номеру числился другой автомобиль", – отметили в ведомстве.
Теперь бийчанину грозит уголовная ответственность по статье о подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.
11:58:46 30-07-2024
может не сам, а недобросовестный агент ему такой продал?
12:33:39 30-07-2024
Именно так и будет говорить. И никакой уголовки тут не добьешься.
12:42:32 30-07-2024
С такими ценами на страхование, не мудренно.
14:32:02 30-07-2024
"Цвет документа"
А если онлайн оформлен, то печатают на простой бумаге, или сам распечатываешь.
17:08:59 30-07-2024
Страховка не входит по важности п перечень документов по которым возбуждаются уголовные дела
10:53:51 31-07-2024
на 2107 ездил, походу.
"В таких случаях страховка должна стоить несколько десятков тысяч рублей."