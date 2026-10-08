В Бийске автобус насмерть задавил водителя во время ремонта
Инцидент произошел утром 8 октября на конечной остановке в районе речпорта
08 октября 2026, 14:01, ИА Амител
Трагический инцидент произошел утром 8 октября в Бийске — мужчина скончался после наезда автобуса. Как рассказали в городской станции скорой медицинской помощи, ЧП случилось на конечной остановке в районе речпорта.
По уточненным данным, пострадавший проводил ремонтные работы на автобусе. В какой‑то момент транспортное средство неожиданно пришло в движение и наехало на мужчину.
На место вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти пострадавшего не удалось: он получил тяжелые сочетанные травмы, несовместимые с жизнью, и умер до госпитализации. Сейчас обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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