В Бийске автобус насмерть задавил водителя во время ремонта

Инцидент произошел утром 8 октября на конечной остановке в районе речпорта

08 октября 2026, 14:01, ИА Амител

Автобус задавил водителя во время ремонта / Фото: Скорая помощь (Бийск)

Трагический инцидент произошел утром 8 октября в Бийске — мужчина скончался после наезда автобуса. Как рассказали в городской станции скорой медицинской помощи, ЧП случилось на конечной остановке в районе речпорта.

По уточненным данным, пострадавший проводил ремонтные работы на автобусе. В какой‑то момент транспортное средство неожиданно пришло в движение и наехало на мужчину.

На место вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти пострадавшего не удалось: он получил тяжелые сочетанные травмы, несовместимые с жизнью, и умер до госпитализации. Сейчас обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.