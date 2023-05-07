В Бийске автоинспектор спас жизнь ребёнку

Мальчику стало плохо, он потерял сознание

07 мая 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае полицейский на служебном автомобиле доставил в больницу женщину с ребёнком, сообщает региональное МВД.

Случай произошёл в Бийске. Инспектор ДПС Евгений Цветцых следил за безопасностью дорожного движения, когда к нему подошла женщина с мальчиком на руках.

"Её сыну стало плохо, он потерял сознание. Лейтенант полиции доставил их в Центральную городскую больницу, на руках занёс ребёнка в приёмный покой", – рассказали в ведомстве.

Врачи оказали мальчику необходимую помощь. После этого инспектор отвёз женщину с сыном до её автомобиля. Бийчанка в соцсетях поблагодарила сотрудников полиции за помощь.

Ранее в Алтайском крае сотрудники ГИБДД потушили загоревшийся лесовоз.