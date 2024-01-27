В Бийске больше недели не могут найти мужчину в светло-желтых ботинках

Его местонахождение неизвестно с 18 января

27 января 2024, 18:48, ИА Амител

Фото: "СпасАлтай22"

В Бийске пропал 52-летний Алексей Заяц, сообщает "СпасАлтай22".

Местонахождение мужчины неизвестно с 18 января. Тогда он ушел из дома по ул. Петрова в неизвестном направлении и с тех пор не вернулся.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы темные, имеет щетину.

В последний раз его видели в черной шапке, серой куртке, черных джинсах и светло-желтых ботинках.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8 913 994-0743 или 112.