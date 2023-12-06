В Бийске девочку госпитализировали после нападения собаки на улице

Спасли ребенка очевидцы, проезжавшие мимо на автомобиле

06 декабря 2023, 17:04, ИА Амител

В Бийске собака напала на 15-летнюю девочку, повалила на снег и нанесла ей травмы, сообщает прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошел 5 декабря. Женщина гуляла с собакой без поводка на улице Севастопольской. На кадрах видно, как собака перебежала через дорогу и, повалив девочку на снег, начала ее кусать. Спасли ребенка очевидцы.

"Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура проверяет, как соблюдали хозяева собаки требования, предъявляемые к содержанию домашних животных. Также будут приняты меры по решению вопроса о судебной защите прав подростка и возмещении вреда.