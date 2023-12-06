В Бийске девочку госпитализировали после нападения собаки на улице
Спасли ребенка очевидцы, проезжавшие мимо на автомобиле
06 декабря 2023, 17:04, ИА Амител
В Бийске собака напала на 15-летнюю девочку, повалила на снег и нанесла ей травмы, сообщает прокуратура Алтайского края.
Инцидент произошел 5 декабря. Женщина гуляла с собакой без поводка на улице Севастопольской. На кадрах видно, как собака перебежала через дорогу и, повалив девочку на снег, начала ее кусать. Спасли ребенка очевидцы.
"Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.
Прокуратура проверяет, как соблюдали хозяева собаки требования, предъявляемые к содержанию домашних животных. Также будут приняты меры по решению вопроса о судебной защите прав подростка и возмещении вреда.
17:13:08 06-12-2023
везде эти собаки( что домашние, что дикие - все опасны!
17:14:05 06-12-2023
Девочка агрессивно напала на псину и давай ее валять и кусать. Зоошиза- ФАС!
17:17:48 06-12-2023
блохастых стрелять. а зоошиз сажать за покровительство
18:05:31 06-12-2023
Неужели так трудно краевым депутатам принять закон об обязательном наморднике для собак во время прогулок, вообще выхода из дома? Чтобы не было покусанных людей! Да и для собак необходимо - не смогут случайно подобрать что-то неполезное на улице и отравиться.
18:30:05 06-12-2023
Гость (18:05:31 06-12-2023) Неужели так трудно краевым депутатам принять закон об обязат... Закон есть, только кто его соблюдает, единицы.
19:08:41 06-12-2023
Гость (18:30:05 06-12-2023) Закон есть, только кто его соблюдает, единицы.... Нет, об обязательном наморднике для собак нет закона, только для бультерьеров и питбулей. Хотя не факт, что они самые кусачие. У знакомых был бультерьер, так постоянно лизался, добрейший пёс. Намордник должен быть на всех собаках, на всех домашних, выходящих их дверей квартиры/частного дома. И хороший штраф за отсутствие. Соседи вполне могут сфотографировать нарушителей, а административные комиссии принять меры.
20:41:52 06-12-2023
Гость (19:08:41 06-12-2023) Нет, об обязательном наморднике для собак нет закона, только... А мне зачем нужно, чтобы чужая собака лезла ко мне лизаться??? Я терпеть этого не могу.
22:29:13 06-12-2023
Гость (20:41:52 06-12-2023) А мне зачем нужно, чтобы чужая собака лезла ко мне лизаться?... Никто вам не предлагает чужих собак! Смысл коммента в том, что независимо от породы намордник должен быть на всех собаках. не только на булях и питах! На всех, независимо от доброго или злого характера пса!
23:10:46 06-12-2023
Гость (19:08:41 06-12-2023) Нет, об обязательном наморднике для собак нет закона, только... На всех домашних намордник! А всех без намордников отлавливать как бродячих!
18:29:26 06-12-2023
Двух человек собака уже боится, нападают всегда на одного, детей, стариков, трусливое животное, не люблю собак.
20:42:46 06-12-2023
Гость (18:29:26 06-12-2023) Двух человек собака уже боится, нападают всегда на одного, д... Правильно говорите. Собаки - существа трусливые. Нападают на слабых, с кем могут справиться. А здоровых мужиков обходят стороной.
23:51:27 06-12-2023
Гость (20:42:46 06-12-2023) Правильно говорите. Собаки - существа трусливые. Нападают на... стаей могут напасть
12:54:31 07-12-2023
Гость (23:51:27 06-12-2023) стаей могут напасть... Да, стаей и на здорового мужика могут напасть. Это они только по одной трусливые шавки.
19:26:06 06-12-2023
Какие подлые животные, эти собаки. Нужно отстреливать их беспощадно, только увидев на улице в свободном выгуле.
19:43:12 06-12-2023
Что за тварь гуляла со своей бешеной шавкой без поводка и намордника? Почему не оттащила своего блоховоза? Впаять бы ей срок за хулиганку хотя бы! Может, другие владельцы "собачек, которые не кусаются" задумаются...
20:43:07 06-12-2023
Гость (19:43:12 06-12-2023) Что за тварь гуляла со своей бешеной шавкой без поводка и на... А собаку усыпить. Потому что дура.
19:47:41 06-12-2023
Собака друг хозяина. Что делать, когда человек дурак?
20:45:42 06-12-2023
Гость (19:47:41 06-12-2023) Собака друг хозяина. Что делать, когда человек дурак? ... Собаку в расход, хозяина судить.
20:45:23 06-12-2023
На нас с ребенком тоже нападала собака прямо при своём хозяине. Подбежала откуда-то сбоку, мы даже не заметили, откуда она нарисовалась. И ничего хозяин сделать не мог. Шавка его не слушалась, а гуляла без поводка и намордника. С тех пор везде берем с собой перцовые баллоничики.