В Бийске едва не сбили подростка, бегущего не глядя по пешеходному переходу

Жители края спорят, кто на самом деле виноват в произошедшем

10 февраля 2023, 16:35, ИА Амител

В Бийске 3 февраля на пешеходном переходе автомобиль чуть не сбил подростка, сообщает "Инцидент Барнаул".

Как видно на записи с камеры уличного видеонаблюдения, подросток решил перебежать дорогу. Первый автомобиль остановился, а водитель машины во втором ряду из-за первого автомобиля не увидел пешехода и едва не сбил. Впрочем, скорость была небольшая, поэтому водитель сразу же остановился, немного зацепив парня.

После этого к водителю подбежала женщина, шедшая позади подростка, и высказала претензии.

В комментариях к видео мнения подписчиков паблика разделились. Одни уверены, что виноват водитель, другие напоминают, что дорогу нельзя перебегать перед движущимся транспортом даже по пешеходному переходу, а третьи указали, что виноваты оба.