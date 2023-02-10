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В Бийске едва не сбили подростка, бегущего не глядя по пешеходному переходу

Жители края спорят, кто на самом деле виноват в произошедшем

10 февраля 2023, 16:35, ИА Амител

В Бийске 3 февраля на пешеходном переходе автомобиль чуть не сбил подростка, сообщает "Инцидент Барнаул".

Как видно на записи с камеры уличного видеонаблюдения, подросток решил перебежать дорогу. Первый автомобиль остановился, а водитель машины во втором ряду из-за первого автомобиля не увидел пешехода и едва не сбил. Впрочем, скорость была небольшая, поэтому водитель сразу же остановился, немного зацепив парня.

После этого к водителю подбежала женщина, шедшая позади подростка, и высказала претензии.

В комментариях к видео мнения подписчиков паблика разделились. Одни уверены, что виноват водитель, другие напоминают, что дорогу нельзя перебегать перед движущимся транспортом даже по пешеходному переходу, а третьи указали, что виноваты оба.

Комментарии 5

  • Побежал в движущийся поток - виновен
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Бегущего не глядя - а вы видели когда-нибудь что-то другое? Только не глядя и бегут. Капюшон, телефон в ухе или перед глазами и вперед.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • В том то и дело, что много зрячих бегущих с осознанной мотивацией поступка. Для таких нет точного определения в современном законотворчестве и случае ДТП их тоже относят к пострадавшим
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Пешеходный переход,знак висит. МАШИНА ОСТАНОВИЛАСЬ СПРАВА ЧТО ЕЩЕ НУЖНО??
    12 февраля, Гость   Ответить
  • НУЖНО ВЫБЕЖАТЬ перед тем, кто еще едет, а лучше ВЫПРЫГНУТЬ!!! Так правила и поминают... не убедиться, что тебя все пропускают, а достаточно всего лишь одного стоячего чтобы бежать через все остальные полосы
    12 февраля, Гость   Ответить
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