В Бийске главные врачи больниц объяснили активистам, зачем нужно объединение больниц

Собравшиеся также интересовались объединением женских консультаций и дальнейшей работой отделения гемодиализа

11 февраля 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: t.me/gb2biisk

В Бийске 10 февраля по инициативе представителей Народного совета состоялась встреча главных врачей больниц с активистами города. Как сообщает в своём Telegram-канале "Городская больница № 2", главврач ЦГБ Сергей Ковязин и главврач ГБ № 2 Алексей Карнаухов ещё раз объяснили, для чего проводится объединение больниц.

По их словам, мера улучшит качество медицинской помощи и сделает её более доступной. Кроме того, благодаря объединению больница сможет обновить медицинское оборудование. Пациенты же смогут и дальше прикрепляться к удобным для них поликлиникам – для этого достаточно лишь подать заявление.

Активисты также поинтересовались и объединением женских консультаций. Руководители пояснили, что эта мера позволит получать квалифицированную и расширенную помощь на одной площадке.

Кроме того, на встрече обсудили и вопрос работы отделения гемодиализа, однако Ковязин попросил подготовить обращение, чтобы более подробно разобраться в ситуации.