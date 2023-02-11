НОВОСТИЗдоровье

В Бийске главные врачи больниц объяснили активистам, зачем нужно объединение больниц

Собравшиеся также интересовались объединением женских консультаций и дальнейшей работой отделения гемодиализа

11 февраля 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: t.me/gb2biisk
Фото: t.me/gb2biisk

В Бийске 10 февраля по инициативе представителей Народного совета состоялась встреча главных врачей больниц с активистами города. Как сообщает в своём Telegram-канале "Городская больница № 2", главврач ЦГБ Сергей Ковязин и главврач ГБ № 2 Алексей Карнаухов ещё раз объяснили, для чего проводится объединение больниц.

По их словам, мера улучшит качество медицинской помощи и сделает её более доступной. Кроме того, благодаря объединению больница сможет обновить медицинское оборудование. Пациенты же смогут и дальше прикрепляться к удобным для них поликлиникам – для этого достаточно лишь подать заявление.

Активисты также поинтересовались и объединением женских консультаций. Руководители пояснили, что эта мера позволит получать квалифицированную и расширенную помощь на одной площадке.

Кроме того, на встрече обсудили и вопрос работы отделения гемодиализа, однако Ковязин попросил подготовить обращение, чтобы более подробно разобраться в ситуации.

Комментарии 7

  • Неужели не понятно, оптимизация, сокращение, объединение и т. д проводится для народа, для улучшения его жизни. Зачем бузить. Одна больница, одна школа и и. д. на весь город и всё будет хорошо.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Главные врачи убедили общественность, что всё делается на благо народа.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Объединение=сокращение. Ну тут академиев заканчивать не надо чтобы понять, что лучше не как не может быть.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Всё враньё, ложь, неужели население держат за дебилов? Где-же будет хорошо? С одного конца ехать на другой, кому-то и с пересадками. Когда в каждом районе была своя больница. Были и врачи и оборудование. И никто не может это остановить, или не хотят.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Помню, то же самое рассказывали, когда переименовывали Администрацию Алтайского края в Правительство. И результат тот же.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Все божья роса....
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, переименовывали Администрацию Алтайского края в Правительство. И результат тот же. === Ну не скажите, оклады у госслужащих стали сразу министерские и, соответственно все надбавки и премии от министерских окладов считаются, так что результат на лицо - госслужащие стали жить лучше!
    13 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров