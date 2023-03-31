В Бийске художники до сих пор не получили оплату за ледовые скульптуры

Теперь стороны будут отстаивать свою правду в суде

31 марта 2023, 19:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске группа художников-скульпторов не получила деньги за изготовление ледовых композиций, которые украшали новогодний Петровский бульвар. Как сообщает "Бийский рабочий", ситуация не решилась до сих пор.

Напомним, что спустя месяц после сдачи объектов заказчик (управление ЖКХ) предъявил претензии к тому, что размеры композиций не соответствуют указанным в контракте. Обе стороны провели независимые экспертизы. Отклонения от обозначенных размеров действительно были, но незначительные. А большая часть композиций и вовсе оказалась гораздо крупнее, чем было оговорено контрактом.

"У меня не укладывается в голове, почему работами художников занимаются специалисты ЖКХ, какое отношение к искусству они могут иметь? Принимать, оценивать работу художников должны только компетентные в этом люди", – отметил член Союза художников Павел Коробейников.

Член Союза художников намерен отстаивать свою позицию в суде. В настоящее время обе стороны собрали и передали в арбитражный суд необходимые материалы.