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В Бийске художники до сих пор не получили оплату за ледовые скульптуры

Теперь стороны будут отстаивать свою правду в суде

31 марта 2023, 19:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Бийске группа художников-скульпторов не получила деньги за изготовление ледовых композиций, которые украшали новогодний Петровский бульвар. Как сообщает "Бийский рабочий", ситуация не решилась до сих пор.

Напомним, что спустя месяц после сдачи объектов заказчик (управление ЖКХ) предъявил претензии к тому, что размеры композиций не соответствуют указанным в контракте. Обе стороны провели независимые экспертизы. Отклонения от обозначенных размеров действительно были, но незначительные. А большая часть композиций и вовсе оказалась гораздо крупнее, чем было оговорено контрактом.

"У меня не укладывается в голове, почему работами художников занимаются специалисты ЖКХ, какое отношение к искусству они могут иметь? Принимать, оценивать работу художников должны только компетентные в этом люди", – отметил член Союза художников Павел Коробейников.

Член Союза художников намерен отстаивать свою позицию в суде. В настоящее время обе стороны собрали и передали в арбитражный суд необходимые материалы.

Комментарии 5

  • Рассказывали, как в советское время решались подобные вопросы. Художники сделали новогодние панно. Заказчик (главврач одной больницы) задумал уменьшить оплату (а изначально был договор, там сумма, размеры, утвержденные эскизы). Созвонились с союзом художников, попросили оценить. Там был худсовет, который оценивал все художественные работы. Привезли панно, показали худсовету. Совет оценил выше, чем было в договоре.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Администрации на следующий новый год сложней будет найти художников на обустройство снежного городка.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Какие "скульптуры" такая и оплата.
    31 марта, Гость   Ответить
  • "Совет оценил выше, чем было в договоре." Ну так пусть тот совет себе на .опе наколет тот рисунок. Покупатель (заказчик) всегда прав!
    31 марта, Гость   Ответить
  • Жлобье рулит)))...
    01 апреля, Гость   Ответить
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