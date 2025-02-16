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В Бийске ищут 16-летнюю девочку, которая ушла из дома в День всех влюбленных. Обновлено

Подросток была одета в серый спортивный костюм

16 февраля 2025, 15:47, ИА Амител

Фото: "СпасАлтай22" Отделение Национального центра
Фото: "СпасАлтай22" Отделение Национального центра

Обновлено 20:00. Юная бийчанка найдена живой.

В Бийске разыскивают 16-летнюю девочку, которая 14 февраля ушла из дома по адресу ул. Краснооктябрьская, 128. Как сообщает отделение Национального центра помощи "СпасАлтай22", подросток ушла в сторону остановки "Мост".

Приметы: рост 165 см, спортивного телосложения, глаза голубые, волосы крашеные – блонд, до плеч.

Особые приметы: круглые очки с диоптриями.

Была одета: серый спортивный костюм Adidas с лампасами, кроссовки разноцветные Adidas, с собой у нее также был черный спортивный рюкзак Adidas. 

До настоящего времени неизвестно, где находится девочка.

Бийск пропал человек

Комментарии 3

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Элен без ребят

09:36:17 17-02-2025

влюбилась и загуляла, видимо?

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Гость

16:41:14 17-02-2025

Ждите пополнения!!!

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Гость

21:07:57 17-02-2025

теперь срочно к доктору на ИППП и тест на ХГЧ!!

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