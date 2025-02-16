В Бийске ищут 16-летнюю девочку, которая ушла из дома в День всех влюбленных. Обновлено
Подросток была одета в серый спортивный костюм
16 февраля 2025, 15:47, ИА Амител
Фото: "СпасАлтай22" Отделение Национального центра
Обновлено 20:00. Юная бийчанка найдена живой.
В Бийске разыскивают 16-летнюю девочку, которая 14 февраля ушла из дома по адресу ул. Краснооктябрьская, 128. Как сообщает отделение Национального центра помощи "СпасАлтай22", подросток ушла в сторону остановки "Мост".
Приметы: рост 165 см, спортивного телосложения, глаза голубые, волосы крашеные – блонд, до плеч.
Особые приметы: круглые очки с диоптриями.
Была одета: серый спортивный костюм Adidas с лампасами, кроссовки разноцветные Adidas, с собой у нее также был черный спортивный рюкзак Adidas.
До настоящего времени неизвестно, где находится девочка.
09:36:17 17-02-2025
влюбилась и загуляла, видимо?
16:41:14 17-02-2025
Ждите пополнения!!!
21:07:57 17-02-2025
теперь срочно к доктору на ИППП и тест на ХГЧ!!