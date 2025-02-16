В Бийске ищут 16-летнюю девочку, которая ушла из дома в День всех влюбленных. Обновлено

Подросток была одета в серый спортивный костюм

16 февраля 2025, 15:47, ИА Амител

Фото: "СпасАлтай22" Отделение Национального центра

Обновлено 20:00. Юная бийчанка найдена живой.

В Бийске разыскивают 16-летнюю девочку, которая 14 февраля ушла из дома по адресу ул. Краснооктябрьская, 128. Как сообщает отделение Национального центра помощи "СпасАлтай22", подросток ушла в сторону остановки "Мост".

Приметы: рост 165 см, спортивного телосложения, глаза голубые, волосы крашеные – блонд, до плеч.

Особые приметы: круглые очки с диоптриями.

Была одета: серый спортивный костюм Adidas с лампасами, кроссовки разноцветные Adidas, с собой у нее также был черный спортивный рюкзак Adidas.

До настоящего времени неизвестно, где находится девочка.