В Бийске ищут 20-летнего парня, не выходившего на связь с 4 марта. Обновлено

До настоящего времени неизвестно, где находится бийчанин

09 марта 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: "СпасАлтай22" Отделение Национального центра

Обновлено в 13:16. Бийчанин найден живым.В Бийске разыскивают 20-летнего местного жителя. Как сообщает отделение Национального центра помощи "СпасАлтай22", бийчанин не выходил на связь с 4 марта.

Приметы: рост 184, худощавого телосложения, глаза голубые, короткие светло-русые волосы.

Был одет: темно-синяя парка (длинная зимняя куртка), черная шапка, черные джинсы, темно-синие ботинки.

До настоящего времени неизвестно, где находится бийчанин.