В Бийске выгнали детей из автобуса — Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело
Несовершеннолетние не смогли заплатить за поездку, так как в работе терминала произошел сбой
21 января 2024, 08:00, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за двоих детей, которых выгнали из автобуса в Бийске.
Как сообщили в информационном центре ведомства со ссылкой на СМИ и соцсети, 17 января в наукограде двоих детей в возрасте восьми и десяти лет высадили из общественного транспорта, так как они не смогли заплатить за поездку из-за технического сбоя в работе терминала. В алтайском Следкоме начали процессуальную проверку.
"Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", – говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
09:07:44 21-01-2024
Уже совсем помешались на этих деньгах. Ничего не осталось святого. Одни только деньги.
10:25:55 21-01-2024
Да правильно (09:07:44 21-01-2024) Уже совсем помешались на этих деньгах. Ничего не осталось св... это точно. многие оскотинились окончательно.
13:25:52 21-01-2024
Да правильно (09:07:44 21-01-2024) Уже совсем помешались на этих деньгах. Ничего не осталось св... Могу Я Вас нанять работать за еду? Почти ничего делать не надо - огород полоть. Свежий воздух
21:57:15 21-01-2024
Гость (13:25:52 21-01-2024) Могу Я Вас нанять работать за еду? Почти ничего делать не на... А есть будете то что навыдёргиваете при прополке.
09:39:02 21-01-2024
Дайте мелочи ребёнку на такие случаи. Не заставляйте чужих людей заботится о ваших дитёнышах.
10:23:11 21-01-2024
кто-нибудь, кроме Бастрыкина, в этой системе вообще работает? мне кажется он один на все города и деревни пашет.
10:29:32 21-01-2024
Ручное управление. Какое дело Генеральному Прокурору до каких-то там сопливых детей в захолустье, которых высадили из транспорта посреди крупного города, не в поле? Он должен заниматься глобальными вопросами. Почему буксует импортозамещение, почему процветает ценовой беспредел коммунальщиков и корпораций.
11:09:15 21-01-2024
В автобусах 55 маршрута кондукторы тоже доканывают детей, если те не могут рассчитаться. ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЕЗДИТЬ БЕСПЛАТНО БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ.
12:04:59 21-01-2024
Барыги опупели в доску! Не можешь наладить терминал- вози бесплатно. Не нравится- уходи с маршрута, пусть другая контора обслуживает...
12:19:54 21-01-2024
А где были взрослые пассажиры? Почему разрешили водятлу высадить детей зимой в мороз. Тем более это его вина что не работает терминал. Зачем выезжал на линию? Скот он и маму высадит за рубель... А мы говорим Путин виноват. Как раз виноваты барыги и скоты.
12:53:50 21-01-2024
Бастрыкин, каждый день глядит в бинокль на Алтайский край и дает распоряжения. Власти, ему надоест это делать и вдруг займется вами. Вы этого не боитесь?
13:32:48 21-01-2024
Высаживать детей в незнакомое место, да ещё зимой!? Это происходит с молчаливого согласия, равнодушия и безучастия окружающих. Работодатель не прописал кондуктору или "не зарубил на носу" алгоритм действий в данном случае.
13:46:36 21-01-2024
А где комментарий нашего губернатора? Такой уровкнь задействован?
18:28:31 21-01-2024
Почему молчит мэр? Какая позиция по этому вопросу у губернатора? Или надо стоимость проезда поднимать? Давайте сразу до 50 рублей, мало?
18:47:53 21-01-2024
У депутатов бесплатный проезд,а у детей нет.
11:16:27 22-01-2024
С ребятишками-то всё в порядке?
19:43:32 23-01-2024
Надо вообще детям сделать бесплатный проезд по 9 класс. После него они хотя бы стипендию могут получать, если пойдут учиться в колледжи или училища.