В Бийске выгнали детей из автобуса — Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело

Несовершеннолетние не смогли заплатить за поездку, так как в работе терминала произошел сбой

21 января 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за двоих детей, которых выгнали из автобуса в Бийске.

Как сообщили в информационном центре ведомства со ссылкой на СМИ и соцсети, 17 января в наукограде двоих детей в возрасте восьми и десяти лет высадили из общественного транспорта, так как они не смогли заплатить за поездку из-за технического сбоя в работе терминала. В алтайском Следкоме начали процессуальную проверку.

"Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования", – говорится в сообщении.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.