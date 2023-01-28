НОВОСТИПроисшествия

В Бийске из-за коммунальной аварии затопило улицы и отключили холодную воду

На месте работают аварийные службы

28 января 2023, 14:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Бийск 22"
Кадр из видео: "Бийск 22"

В Бийске 28 января в районе 4-й горбольницы прорвало трубу и затопило прилегающие участки, сообщает "Бийский рабочий".

Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Разина и Ломоносова.

Без холодной воды остались пять многоквартирных домов. Людям организовали подвоз воды.

На месте тем временем работают аварийные службы. Когда закончат ремонт, не уточняется.

Комментарии 1

  • Нам снова отключили воду * Холодную, а на дворе * Мобилы, интернет, Сарматы* Январь и двадцать первый век
    28 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров