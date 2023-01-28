В Бийске из-за коммунальной аварии затопило улицы и отключили холодную воду
На месте работают аварийные службы
28 января 2023, 14:15, ИА Амител
Кадр из видео: "Бийск 22"
В Бийске 28 января в районе 4-й горбольницы прорвало трубу и затопило прилегающие участки, сообщает "Бийский рабочий".
Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Разина и Ломоносова.
Без холодной воды остались пять многоквартирных домов. Людям организовали подвоз воды.
На месте тем временем работают аварийные службы. Когда закончат ремонт, не уточняется.
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