В Бийске из-за коммунальной аварии затопило улицы и отключили холодную воду

На месте работают аварийные службы

28 января 2023, 14:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Бийск 22"

В Бийске 28 января в районе 4-й горбольницы прорвало трубу и затопило прилегающие участки, сообщает "Бийский рабочий".

Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Разина и Ломоносова.

Без холодной воды остались пять многоквартирных домов. Людям организовали подвоз воды.

На месте тем временем работают аварийные службы. Когда закончат ремонт, не уточняется.