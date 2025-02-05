В Бийске из-за перекаленной печи загорелся частный дом

Пожар тушили 19 человек и пять автоцистерн

05 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Пожар в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края

Вечером 4 февраля в Бийске вспыхнул частный дом по ул. Мало-Угреневской. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Когда пожарные приехали на место происшествия, кроме дома уже горели надворные постройки. Пожар потушили на площади около 120 квадратных метров. Пострадавших нет.

"В работе были задействованы 19 человек личного состава, пять автоцистерн", – рассказали в МЧС.

Вероятной причиной происшествия спасатели назвали перекаленную печь.