В Бийске мошенники обманули предпенсионера, предложив получить "выплату по возрасту"

Мужчина перешел по ссылке и заполнил анкету

08 октября 2026, 12:06, ИА Амител

Мужчина на работе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Бийске мошенники обманули 63-летнего жителя, которому вначале предложили получить специальную выплату, а после уговорили заработать деньги на инвестициях, сообщает региональное МВД.

"В интернете увидел заманчивую рекламу о предоставлении денежных выплат гражданам 1965 года рождения и старше. Заинтересовавшись объявлением, мужчина перешел по ссылке и заполнил анкету, оставив свои персональные данные", - рассказали в ведомстве.

Вскоре позвонила "сотрудница финансовой компании" и заявила, что у бийчанина есть отличная возможность быстро получить сверхдоход на инвестициях.

Мужчина установил на смартфон "специальное приложение биржи" и перевел со своей банковской карты первый взнос в размере 9,4 тыс. рублей. Спустя несколько дней решил вывести вложенные деньги, однако "инвестиционный сайт" уже не работал.

Ранее мошенники обвинили другого бийчанина в госизмене и выманили почти 1 млн рублей. Они выяснили, что в квартире хранятся семейные сбережения.