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В Бийске мошенники стали чаще представляться высокопоставленными лицами

Неизвестные либо взламывают чужие аккаунты, либо создают похожие

10 апреля 2024, 11:33, ИА Амител

Мужчина со смартфоном / Фото: pxhere.com
Мужчина со смартфоном / Фото: pxhere.com

Мошенники в Бийске стали чаще выдавать себя за высокопоставленных лиц, руководителей предприятий или представителей политической сферы. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Злоумышленники либо взламывают чужие аккаунты, либо создают похожие, наполняя их информацией об известных в Бийске людях. Они просят предоставить различные данные, в том числе финансовые.

Полиция предупреждает, что случаи взлома аккаунтов все еще происходят. Мошенники отправляют имеющимся у человека контактам сообщения с просьбой перевести деньги.

Бийск Мошенники

Комментарии 3

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Гость

11:52:59 10-04-2024

А мне тут один представился не лицом вовсе

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Гость

17:21:44 10-04-2024

Ни для кого не секрет, что это одно и то же.

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Гость

18:35:40 10-04-2024

Кого я только не посылал уже и ФСБ и полицию и центробанк

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