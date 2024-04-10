В Бийске мошенники стали чаще представляться высокопоставленными лицами

Неизвестные либо взламывают чужие аккаунты, либо создают похожие

10 апреля 2024, 11:33, ИА Амител

Мужчина со смартфоном / Фото: pxhere.com

Мошенники в Бийске стали чаще выдавать себя за высокопоставленных лиц, руководителей предприятий или представителей политической сферы. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Злоумышленники либо взламывают чужие аккаунты, либо создают похожие, наполняя их информацией об известных в Бийске людях. Они просят предоставить различные данные, в том числе финансовые.

Полиция предупреждает, что случаи взлома аккаунтов все еще происходят. Мошенники отправляют имеющимся у человека контактам сообщения с просьбой перевести деньги.