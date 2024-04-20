В Бийске мужчина избил фельдшера скорой помощи. Медик в тяжелом состоянии

В произошедшем разбираются полицейские

20 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Нападение на фельдшера / Фото: ССМП Бийска

В Бийске мужчина избил фельдшера станции скорой медицинской помощи. Медика пришлось госпитализировать.

Инцидент случился рано утром 20 апреля, когда фельдшер реанимационной бригады направлялся на дежурство. Как сообщили в ССМП, конфликт произошел на бытовой почве со знакомым.

В результате нападения у медика диагностировали сотрясение, ушибы мягких тканей лица и грудной клетки, он терял сознание. Его состояние оценивается как тяжелое. Полиция проводит проверку.