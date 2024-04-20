В Бийске мужчина избил фельдшера скорой помощи. Медик в тяжелом состоянии
В произошедшем разбираются полицейские
20 апреля 2024, 19:30, ИА Амител
Нападение на фельдшера / Фото: ССМП Бийска
В Бийске мужчина избил фельдшера станции скорой медицинской помощи. Медика пришлось госпитализировать.
Инцидент случился рано утром 20 апреля, когда фельдшер реанимационной бригады направлялся на дежурство. Как сообщили в ССМП, конфликт произошел на бытовой почве со знакомым.
В результате нападения у медика диагностировали сотрясение, ушибы мягких тканей лица и грудной клетки, он терял сознание. Его состояние оценивается как тяжелое. Полиция проводит проверку.
20:02:27 20-04-2024
Ну вот, а вы говорите, что бродячих собак много. Сообщите координаты, куда биомусор привозить, скоро начнется массовое его извлечение из общества. Если пропустить через шредер, то фарш можно скормить свиньям, а кровь на корм курям. Кости можно вернуть тем, кто этот биомусор выродил.
20:11:44 20-04-2024
И что нагрудные камеры не помогли?
Выздоровления медику.
21:39:21 20-04-2024
Какая разница фельдшер или не фельдшер? Написано, что не связно с профессиональной деятельностью. Просто подрались два знакомых. Профессия здесь причем? Давайте будем везде профессии писать. Знакомый избил проктолога, знакомый избил риэлтера, знакомый избил ассенизатора, знакомый избил знакомого и т.д.