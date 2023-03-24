В Бийске мужчина похитил смартфон у соседа, который напоил его чаем

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Грабёж"

24 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Со слов потерпевшего, вечером к нему в гости зашёл 28-летний сосед, который после разговоров за чашкой чая схватил телефон горожанина и пошёл с ним на выход. Просьбы остановиться он проигнорировал.

Вскоре мужчину задержали по горячим следам. Он сознался в содеянном. Гаджет у него изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".