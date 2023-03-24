В Бийске мужчина похитил смартфон у соседа, который напоил его чаем
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Грабёж"
24 марта 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бийске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Со слов потерпевшего, вечером к нему в гости зашёл 28-летний сосед, который после разговоров за чашкой чая схватил телефон горожанина и пошёл с ним на выход. Просьбы остановиться он проигнорировал.
Вскоре мужчину задержали по горячим следам. Он сознался в содеянном. Гаджет у него изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".
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