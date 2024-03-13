В Бийске на 11-летнюю девочку напала стая бродячих собак
Нападение животных на ребенка произошло около Городского дворца культуры за пешеходным переходом
13 марта 2024, 20:51, ИА Амител
Стая бездомных собак напала на 11-летнюю девочку 12 марта в Бийске. О происшествии рассказала мать пострадавшей, сообщает "Инцидент Бийск".
Нападение животных на ребенка произошло около Городского дворца культуры за пешеходным переходом. Собаки набросились на девочку со спины. На помощь ей пришли прохожие, которые сумели отогнать животных. Они дождались, пока за пострадавшей придет мама.
"Итог: прокус и курс прививок. Приехавшие даже раньше скорой сотрудники "Преданности" (бийское общество защиты животных. – Прим. ред.) уже посмотрели по веб-камере, что ребенок их не провоцировал, да она их вообще не видела", – сказала мать девочки.
Она призвала любителей бездомных животных "забирать их домой, а не стоять с плакатами".
22:40:59 13-03-2024
В нашем государстве такие происшествия становяться нормой, это страшно.
11:58:04 14-03-2024
Гость (22:40:59 13-03-2024) В нашем государстве такие происшествия становяться нормой, э... Что происходит в Бийске? Начальник полиции Бийска мужчина или нет? Соберитесь с мэром и выработайте способы защиты жизни и здоровья граждан в вверенном вам городе! Пострадал ребенок, подвергся нападению дикого животного, потенциально зараженного бешенством, а власти города в стороне! Получается, у Бийска на самом деле теневое руководство в лице неких «зоозащитных» организаций, а мэр и начальник полиции – так, погулять вышли?
06:10:46 14-03-2024
Мы для них всего лишь еда, на их территории. Пора это признать.(
06:25:15 14-03-2024
Почему не отстреливают? Патронов нет? Ментов нет?
07:45:09 14-03-2024
Зоофилы не едят мясо? Веганы? Может от этого они головой подвинулись?
Интересно, бийскую группу зоофилов можно привлечь к ответственности за то,что они только стерилизовали блохастых,но не лишили тех возможности нападать на человеков?
08:08:07 14-03-2024
Бийских зоофилов направить на СВО!
09:12:59 14-03-2024
"Приехавшие даже раньше скорой сотрудники "Преданности" (бийское общество защиты животных. – Прим. ред.)" Как мило))) Быстро примчались и по камерам шастать. Вдруг ребенок провоцировал их блохасток! А если бы и провоцировал, то что???
09:17:28 14-03-2024
Раньше в Барнауле бездомные собаки кучковались в районе Промзоны. Теперь стаи диких животных, рожденных на улице и бесхозных в 5 поколении, бегают всюду, в том числе по центру города. Именно стаи, так называемые собачьи свадьбы. Если они стерилизованы, то не должны собираться. У меня сложилось впечатление, что этих особей нарочно разводят "зоозащитники", чтобы получать хороший доход с собачьей проблемы. А наши депутаты всё увеличивают суммы, которые муниципалитеты платят, получается, за сохранение опасных животных и против жизни и здоровья детей.
09:35:54 14-03-2024
Закрыть все эти "Ласки " и "Преданности", запретить бюджетное финансирование на собачью проблему - дикие животные пропадут с улиц населенных пунктов. Ведь их размножение, по моему мнению, происходит только потому, что есть искусственная поддержка зарабатывающих на собаках "зоозащитников"
09:54:54 14-03-2024
Недавно Галиной Буевич анонсировалось выделение барнаульской Гордумой дополнительно ещё 7млн рублей на бездомных собак. Вижу результат – дикая собака бегает теперь у нас во дворе, вторая линия от пр.Ленина! Ранее здесь никогда их не было!
10:27:14 14-03-2024
Давать реальные сроки за зоофилию!
10:32:52 14-03-2024
Дикое животное напало на ребенка на улице города! Где полиция? Почему не уничтожили опасного зверя? Откуда взялись вместо представителей Государства, силовиков, призванных защищать жизнь и здоровье граждан, некие защитники собак ? Или для полиции дикая собака важнее жизни девочки? Но на месте пострадавшей вполне может оказаться ребенок полицейского!
13:14:23 14-03-2024
если я спровоцирую собаку и убью её меня как накажут?