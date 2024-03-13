НОВОСТИПроисшествия

В Бийске на 11-летнюю девочку напала стая бродячих собак

Нападение животных на ребенка произошло около Городского дворца культуры за пешеходным переходом

13 марта 2024, 20:51, ИА Амител

Бездомная собака / Фото: unsplash.com
Бездомная собака / Фото: unsplash.com

Стая бездомных собак напала на 11-летнюю девочку 12 марта в Бийске. О происшествии рассказала мать пострадавшей, сообщает "Инцидент Бийск".

Нападение животных на ребенка произошло около Городского дворца культуры за пешеходным переходом. Собаки набросились на девочку со спины. На помощь ей пришли прохожие, которые сумели отогнать животных. Они дождались, пока за пострадавшей придет мама.

"Итог: прокус и курс прививок. Приехавшие даже раньше скорой сотрудники "Преданности" (бийское общество защиты животных. – Прим. ред.) уже посмотрели по веб-камере, что ребенок их не провоцировал, да она их вообще не видела", – сказала мать девочки.

Она призвала любителей бездомных животных "забирать их домой, а не стоять с плакатами".

Бийск Происшествия дети Собаки

Комментарии 13

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Гость

22:40:59 13-03-2024

В нашем государстве такие происшествия становяться нормой, это страшно.

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Гость

11:58:04 14-03-2024

Гость (22:40:59 13-03-2024) В нашем государстве такие происшествия становяться нормой, э... Что происходит в Бийске? Начальник полиции Бийска мужчина или нет? Соберитесь с мэром и выработайте способы защиты жизни и здоровья граждан в вверенном вам городе! Пострадал ребенок, подвергся нападению дикого животного, потенциально зараженного бешенством, а власти города в стороне! Получается, у Бийска на самом деле теневое руководство в лице неких «зоозащитных» организаций, а мэр и начальник полиции – так, погулять вышли?

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ВВП

06:10:46 14-03-2024

Мы для них всего лишь еда, на их территории. Пора это признать.(

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Гость

06:25:15 14-03-2024

Почему не отстреливают? Патронов нет? Ментов нет?

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Живодёр

07:45:09 14-03-2024

Зоофилы не едят мясо? Веганы? Может от этого они головой подвинулись?
Интересно, бийскую группу зоофилов можно привлечь к ответственности за то,что они только стерилизовали блохастых,но не лишили тех возможности нападать на человеков?

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Гость

08:08:07 14-03-2024

Бийских зоофилов направить на СВО!

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Гость

09:12:59 14-03-2024

"Приехавшие даже раньше скорой сотрудники "Преданности" (бийское общество защиты животных. – Прим. ред.)" Как мило))) Быстро примчались и по камерам шастать. Вдруг ребенок провоцировал их блохасток! А если бы и провоцировал, то что???

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Гость

09:17:28 14-03-2024

Раньше в Барнауле бездомные собаки кучковались в районе Промзоны. Теперь стаи диких животных, рожденных на улице и бесхозных в 5 поколении, бегают всюду, в том числе по центру города. Именно стаи, так называемые собачьи свадьбы. Если они стерилизованы, то не должны собираться. У меня сложилось впечатление, что этих особей нарочно разводят "зоозащитники", чтобы получать хороший доход с собачьей проблемы. А наши депутаты всё увеличивают суммы, которые муниципалитеты платят, получается, за сохранение опасных животных и против жизни и здоровья детей.

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Гость

09:35:54 14-03-2024

Закрыть все эти "Ласки " и "Преданности", запретить бюджетное финансирование на собачью проблему - дикие животные пропадут с улиц населенных пунктов. Ведь их размножение, по моему мнению, происходит только потому, что есть искусственная поддержка зарабатывающих на собаках "зоозащитников"

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Гость

09:54:54 14-03-2024

Недавно Галиной Буевич анонсировалось выделение барнаульской Гордумой дополнительно ещё 7млн рублей на бездомных собак. Вижу результат – дикая собака бегает теперь у нас во дворе, вторая линия от пр.Ленина! Ранее здесь никогда их не было!

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Гость

10:27:14 14-03-2024

Давать реальные сроки за зоофилию!

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Гость

10:32:52 14-03-2024

Дикое животное напало на ребенка на улице города! Где полиция? Почему не уничтожили опасного зверя? Откуда взялись вместо представителей Государства, силовиков, призванных защищать жизнь и здоровье граждан, некие защитники собак ? Или для полиции дикая собака важнее жизни девочки? Но на месте пострадавшей вполне может оказаться ребенок полицейского!

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Гость

13:14:23 14-03-2024

если я спровоцирую собаку и убью её меня как накажут?

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