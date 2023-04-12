В Бийске на фоне дефицита мест на кладбищах хотят построить крематорий

Центральное кладбище, а также площади для захоронений в Фоминском и Сорокино расширять нельзя — мешают реки и леса

12 апреля 2023, 21:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В марте Бийская гордума приняла генеральный план, который предусматривает строительство в городе первого крематория. Как сообщает "Бийский рабочий", это позволит прекратить захоронения на старых, ранее закрытых городских кладбищах и вывести индустрию захоронений на современный технологический уровень.

Разместить крематорий планируют в районе Северного кладбища. Кроме того, разработчики генплана отмечают возможность увеличения площади самого места захоронений с учётом охранных зон инженерных коммуникаций, а также расширения территории кладбища в посёлке Нагорном.

Издание подчёркивает, что "больше в Бийске хоронить, в общем-то, и негде". В частности, территория Центрального кладбища частично находится в водоохранной зоне рек, где запрещается хоронить умерших. Расширение кладбищ в Сорокино и Фоминском невозможно ввиду нахождения их в зоне городских лесов.