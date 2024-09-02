В Бийске на неделю отключат горячую воду в сотне домов

Повторная опрессовка нужна для беспрепятственного начала отопительного сезона

02 сентября 2024, 18:55, ИА Амител

Водопроводный смеситель / Фото: unsplash.com

В Бийске с 08:00 3 сентября до 17:00 10 сентября отключат горячую воду по ряду адресов. Как сообщает СГК, это связано с необходимостью провести повторные гидравлические испытания на участке магистральной теплосети ТМ-1.

Работы нужны для беспрепятственного начала отопительного сезона. В компании напомнили, что ранее в границах переулка Гастелло и улицы Промышленный был проведен большой объем работ по ремонту теплосети.

Горячей воды не будет по следующим адресам: