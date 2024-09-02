В Бийске на неделю отключат горячую воду в сотне домов
Повторная опрессовка нужна для беспрепятственного начала отопительного сезона
02 сентября 2024, 18:55, ИА Амител
Водопроводный смеситель / Фото: unsplash.com
В Бийске с 08:00 3 сентября до 17:00 10 сентября отключат горячую воду по ряду адресов. Как сообщает СГК, это связано с необходимостью провести повторные гидравлические испытания на участке магистральной теплосети ТМ-1.
Работы нужны для беспрепятственного начала отопительного сезона. В компании напомнили, что ранее в границах переулка Гастелло и улицы Промышленный был проведен большой объем работ по ремонту теплосети.
Горячей воды не будет по следующим адресам:
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