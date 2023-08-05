В Бийске на следующей неделе запустят трамвай через коммунальный мост

Специалисты уже проверили трамвайную линию в зареченской части города

05 августа 2023, 13:56, ИА Амител

Фото: телеграм-канал мэра Бийска Виктора Щигрева / t.me/shchigrev_bsk

В Бийске на следующей неделе запустят трамваи в Заречье, точную дату назовут позднее, сообщил мэр Виктор Щигрев в телеграм-канале.

По его словам, 4 августа в наукограде уже провели тестовый запуск трамвая через коммунальный мост. Также специалисты проверили и всю трамвайную линию по зареченской части города.

Напомним, с апреля в Бийске ведется капитальный ремонт коммунального моста. В связи с этим, жителям заречной части города отключили движение электротранспорта, а проезд автомобилей по переправе осуществляется в реверсивном режиме.