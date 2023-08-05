В Бийске на следующей неделе запустят трамвай через коммунальный мост
Специалисты уже проверили трамвайную линию в зареченской части города
05 августа 2023, 13:56, ИА Амител
Фото: телеграм-канал мэра Бийска Виктора Щигрева / t.me/shchigrev_bsk
В Бийске на следующей неделе запустят трамваи в Заречье, точную дату назовут позднее, сообщил мэр Виктор Щигрев в телеграм-канале.
По его словам, 4 августа в наукограде уже провели тестовый запуск трамвая через коммунальный мост. Также специалисты проверили и всю трамвайную линию по зареченской части города.
Напомним, с апреля в Бийске ведется капитальный ремонт коммунального моста. В связи с этим, жителям заречной части города отключили движение электротранспорта, а проезд автомобилей по переправе осуществляется в реверсивном режиме.
16:54:37 05-08-2023
На фото какой-то антиквариат.
22:36:31 05-08-2023
это бронепоезд?