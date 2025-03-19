В Бийске начали активную подготовку к первой волне паводка

С улиц откачивают талую воду, а у железнодорожных переездов установят дамбы

19 марта 2025, 16:30, ИА Амител

Откачка талых вод / Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева

В Бийске началась активная подготовка к паводку и пожароопасному периоду. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Виктор Щигрев.

"В этом году зима была теплой, благодаря чему вода быстро впитывается в почву. Поэтому, надеемся, весенний паводок пройдет спокойно", – написал он.

Сейчас сотрудники МЧС уже пробурили лед у коммунального моста. С улиц Бийска откачивают воду. В ближайшее время установят дамбы на улицах Угольной и Трофимова в районе железнодорожных переездов.

Напомним, что первая волна паводка в Алтайском крае прогнозируется в первой-второй декаде апреля. Как рассказывал начальник управления гражданской обороны и защиты населения Алтайского края Михаил Плешивцев, в это время начнется активное таяние снега. В результате подтопить может 100 населенных пунктов, в которых проживает 27 тысяч человек.