В Бийске назвали дату окончания отопительного сезона

Соответствующее распоряжение подписал глава Бийска Виктор Щигрев

27 апреля 2024, 20:45, ИА Амител

Батарея / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

Глава Бийска Виктор Щигрев подписал распоряжение, согласно которому отопительный сезон в наукограде завершится 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба местного филиала СГК.

"Подача отопления от теплоисточников СГК будет завершена в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха", – отметили в компании. С 2 мая МУП "Водоканал" и все управляющие организации Бийска должны будут отключить подачу тепла и систем отопления обслуживаемых зданий и сооружений, а горячее водоснабжение перевести на схему работы в летнем режиме.

Напомним, что по закону отопительный период для жилых домов с централизованной системой отопления заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится выше +8 градусов Цельсия в течение пяти дней. Решение принимают власти муниципалитета.