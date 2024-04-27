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В Бийске назвали дату окончания отопительного сезона

Соответствующее распоряжение подписал глава Бийска Виктор Щигрев

27 апреля 2024, 20:45, ИА Амител

Батарея / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang
Батарея / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

Глава Бийска Виктор Щигрев подписал распоряжение, согласно которому отопительный сезон в наукограде завершится 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба местного филиала СГК.

"Подача отопления от теплоисточников СГК будет завершена в связи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха", – отметили в компании. С 2 мая МУП "Водоканал" и все управляющие организации Бийска должны будут отключить подачу тепла и систем отопления обслуживаемых зданий и сооружений, а горячее водоснабжение перевести на схему работы в летнем режиме.

Напомним, что по закону отопительный период для жилых домов с централизованной системой отопления заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится выше +8 градусов Цельсия в течение пяти дней. Решение принимают власти муниципалитета.

Бийск Алтайский край отопительный сезон

Комментарии 1

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Ольга

20:04:58 28-04-2024

По всем прогнозам неделя будет холодной, меньше восьми градусов по среднему. И как это самоуправство понять?

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