В Бийске неизвестный расплатился фальшивыми деньгами за услуги ЖКХ

Экспертиза показала, что подделку изготовили на струйном принтере с имитацией защитных знаков

23 апреля 2025, 10:42, ИА Амител

Российские деньги в руке / Фото: amic.ru

В Бийске фальшивая пятитысячная купюра поступила в банк из организации, где бийчане оплачивают коммунальные услуги, сообщает алтайское МВД.

"В полицию обратилась заведующая кассой одного из отделений банка. Женщина сообщила, что при пересчете денежных средств обнаружила купюру номиналом 5000 рублей, в подлинности которой усомнилась", – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, фальшивая купюра поступила в банк из сейф-пакета вместе с выручкой из организации по приему оплаты за коммунальные услуги. Экспертиза показала, что подделку изготовили на струйном принтере с имитацией защитных знаков.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причастные к изготовлению и сбыту поддельных денег.

Правоохранители напомнили жителям края, что если в кошельке оказалась фальшивая купюра или появилось подозрение, что это подделка, ни в коем случае не стоит пытаться избавиться от нее в магазинах или других местах, поскольку это может закончиться уголовной ответственностью.

Ранее в Бийске похоронной службе заплатили за услуги фальшивыми деньгами.