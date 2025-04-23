НОВОСТИПроисшествия

В Бийске неизвестный расплатился фальшивыми деньгами за услуги ЖКХ

Экспертиза показала, что подделку изготовили на струйном принтере с имитацией защитных знаков

23 апреля 2025, 10:42, ИА Амител

Российские деньги в руке / Фото: amic.ru
Российские деньги в руке / Фото: amic.ru

В Бийске фальшивая пятитысячная купюра поступила в банк из организации, где бийчане оплачивают коммунальные услуги, сообщает алтайское МВД.

"В полицию обратилась заведующая кассой одного из отделений банка. Женщина сообщила, что при пересчете денежных средств обнаружила купюру номиналом 5000 рублей, в подлинности которой усомнилась", – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, фальшивая купюра поступила в банк из сейф-пакета вместе с выручкой из организации по приему оплаты за коммунальные услуги. Экспертиза показала, что подделку изготовили на струйном принтере с имитацией защитных знаков.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причастные к изготовлению и сбыту поддельных денег. 

Правоохранители напомнили жителям края, что если в кошельке оказалась фальшивая купюра или появилось подозрение, что это подделка, ни в коем случае не стоит пытаться избавиться от нее в магазинах или других местах, поскольку это может закончиться уголовной ответственностью.

Ранее в Бийске похоронной службе заплатили за услуги фальшивыми деньгами.

Фото: youtube.com

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НОВОСТИПроисшествия

Бийск деньги

Комментарии 8

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Гость

10:51:55 23-04-2025

ну ничего страшного

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Гость

10:59:41 23-04-2025

как и услуги жкх)

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гость

11:00:56 23-04-2025

какие услуги,такая и оплата

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Гость

11:32:32 23-04-2025

Вообще не платить, а то главному мало.

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34534

11:36:19 23-04-2025

А драть такие цены за услуги ЖКХ - это что, не преступление? это что, не мошенничество?

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Гость

11:36:47 23-04-2025

Правоохранители напомнили жителям края, что если в кошельке оказалась фальшивая купюра или появилось подозрение, что это подделка, ни в коем случае не стоит пытаться избавиться от нее в магазинах или других местах, поскольку это может закончиться уголовной ответственностью/// а почему не сказали, что с ней делать и куда обращаться?

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Жора

11:55:10 23-04-2025

Гость (11:36:47 23-04-2025) Правоохранители напомнили жителям края, что если в кошельке ... Обрасчайтесь в полицию.

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Гость

11:38:46 23-04-2025

Детектор банкнот стоит 5000р, но денег на его покупку жалко...

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